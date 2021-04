fedez-attaccato-e-ridicolizzato,-la-sua-risposta-travolge-il-web

Spread the love











Fedez si espone sempre tanto e il web lo appoggia e lo sostiene e lui sa che il seguito che ha sempre totale. In ogni caso non si nasconde mai e le sue idee le rende ben chiare a tutti, a prescindere dalle conseguenze.

Fedez attaccato da Pillon

Da qualche giorno tiene banco uno scambio molto vivace di battute tra Fedez e Pillon a proposito del Ddl Zan.

Simone Pillon parlamentare della Lega, qualche giorno fa aveva scritto così: “Fortunaz che oggi Fedez ci spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez”.

Fedez, a sua volta, gli aveva risposto: “Si può esprimere un pensiero in maniera civile senza che un senatore della Repubblica si metta a prenderti per il c…?”.

E, ancora: “Com’era quella cosa su Elodie e il rispetto? Argomentazioni da vero Senatore comunque. E anche oggi lo stipendio ce lo siamo portati a casa con il sudore di un tweet eh caro Pillon“.

A quel punto i follower, numerosissimi di Fedez gli si sono rivoltati contro insultando pesantemente Pillon che non ha esitato a commentare così gli insulti ricevuti: “li metterò insieme a quelli già ricevuti in precedenza“.

E poi Pillon ha anche aggiunto: “Caro Fedez, da buon boomer riesco a risponderti solo qui su Facebook. Spero avrai la pazienza di ascoltare anche il mio punto di vista. A presto, e tante belle cose a te e alla tua splendida famiglia“.

L’oggetto della discussione verteva sull’approvazione, non ancora avvenuta del ddl Zan sull’omofobia, che è ancora oggetto di discussione in Parlamento.

I rapporti tra Mara Maionchi e Fedez

Mara Maionchi e Fedez sono alla conduzione di Lol chi ride è fuori e la Maionchi ha avuto parole bellissime per il collega.

Il programma, che va in onda su Amazon Prime Video, ha i seguenti protagonisti come comici Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru (i The Jackal), Michela Giraud e Luca Ravenna. Mara Maionchi ha detto: “Sono seduta su un divano, in questa stanza chiamata control room, accanto a Fedez, che è il conduttore del programma. Insieme dobbiamo vigilare sui comici in gara, essere veloci nell’individuare chi scoppia a ridere. C’è da divertirsi, non mi aspettavo di vederli così scatenati. Federico, Fedez, invece lo vedrete nell’inedita veste di vittima, la mia vittima, in senso buono: durante il programma gli ho fatto alcuni scherzi esilaranti di cui si è accorto solo al momento in cui l’ho fatto sobbalzare dal terrore“.

Mara ha poi aggiunto: “Io gioco, e so di poterlo fare perché con lui ho un bellissimo rapporto. Ci siamo conosciuti come giudici di X Factor. Questa nostra sintonia è un po’ un mistero, perché anagraficamente siamo agli antipodi: ci separano 50 anni! Lui è un ragazzo pieno di inventiva, è uno che sa sperimentare, un protagonista della stagione storica che stiamo vivendo. Mentre io sono l’opposto, diciamoci la verità: sono vecchia. Lo si capisce dal modo che abbiamo di usare il cellulare: lui riesce a parlare a milioni di persone che lo seguono sui social. Io so soltanto premere l’invio di una chiamata e rispondere. Scherzi a parte, giovane o meno, Fedez è un signore. Ha una delicatezza d’altri tempi”.

