Detto Fatto, Bianca Guaccero fuori di sè “Tutta la famiglia di Detto fatto ….”

Continua il successo di Bianca Guaccero con il programma Detto fatto, che va in onda tutti i giorni sui canali Rai. Ad ogni modo nel corso dell’ultima puntata del programma, che piace tanto ai telespettatori, la conduttrice pare abbia fatto un appello. A chi? Ai suoi telespettatori appunto, nella speranza di poter risolvere prima possibile a questa grave situazione in cui ci troviamo da oltre un anno, dettata dalla pandemia da covid. Ma qual è stato il messaggio della Guaccero?

Detto Fatto, si parla ancora di Covid-19

Ebbene, nonostante ci troviamo in questa situazione davvero drammatica da oltre un anno e nonostante siano già partite da parecchi mesi le vaccinazioni, il ritorno alla normalità sembra essere ancora molto distante. Purtroppo nella giornata di ieri mercoledì 7 Aprile 2021 si sono registrate ancora tantissime vittime, oltre 600 i morti per covid-19. Forse anche per questo motivo la conduttrice ha cercato in qualche modo di lanciare un messaggio ed un appello ai suoi telespettatori.

L’appello di Bianca Guaccero ai suoi telespettatori

“Oggi 7 aprile è una giornata molto importante perché è la giornata mondiale della salute e mai come in quest’ultimo anno abbiamo capito tutti come la salute sia la cosa più importante” . Queste le parole della conduttrice che ha svelato un qualcosa che forse non tutti sapevano, ovvero il fatto che il 7 Aprile fosse la giornata mondiale della Salute. Poi, ad un certo punto, lo sfogo della conduttrice “Tutta la nostra grande famiglia di Detto Fatto spera che questa emergenza sanitaria finisca il prima possibile perché non ce la facciamo più.” Insomma, sembra che la Guaccero abbia utilizzato questo spazio all’interno della sua trasmissione per poter sottolineare quanto sia importante che ciascuno di noi faccia il suo, per poter tornare ben presto alla normalità.

Il ritorno alla normalità? Ancora un miraggio, poi il messaggio della conduttrice

La conduttrice ha così mandato un messaggio contro questa situazione purtroppo davvero critica che tutti noi stiamo vivendo da oltre un anno. Poi ha sottolineato che la speranza è che sicuramente tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Poi sottolinea anche il voler, in qualche modo con la sua trasmissione, cercare di far trascorrere ai telespettatori due ore di spensieratezza.“Noi abbiamo l’onere e l’onore di farvi divertire”, queste le parole della Guaccero che ha anche coinvolto il suo amico Jonathan Kashanian. I due sono molto amati dai telespettatori che seguono con affetto la loro trasmissione e non se ne perdono nemmeno una puntata.

