ceramica-made-in-puglia:-l’arte-di-trasformare-l’argilla-in-design

La produzione artigianale del territorio pugliese affonda le sue radici già nel IV secolo a.c. quando alcuni gruppi insediatisi attorno alla capitale della Magna Grecia, Taras (oggi Taranto) si specializzarono nell’arte della ceramica grazie alla presenza di grandi giacimenti di argilla. Col passare del tempo, mani esperte scoprirono prima come trasformare la morbida argilla in manufatti utili nella vita quotidiana e poi, con l’aiuto di semplici utensili o con un tornio, come creare oggetti decorativi che uniscono funzionalità ed estetica, fino a diventare, in epoca moderna, veri e propri simboli del territorio pugliese, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

I principali centri di produzione della ceramica oggi sono localizzati nel tarantino, in particolare a Grottaglie – dove nel tardo Medioevo si è formato il “quartiere della ceramica”, e oggi una delle 28 città italiane con il marchio D.O.C. che accerta l’originalità dell’arte ceramica italiana -, nel barese in luoghi come Rutigliano e Terlizzi, e in alcune zone del Salento come Cutrofiano. Tra gli oggetti più iconici della ceramica pugliese ci sono i “pumi”, chiamati comunemente pigne anche se in realtà rappresentano il bocciolo di un fiore, oggetti benauguranti per ogni nuovo inizio; i “capasoni”, grandi recipienti di ceramica simbolo di abbondanza, usati tradizionalmente per conservare l’olio e il vino; e i “limmi”, recipienti in creta dove un tempo si raccoglieva la polpa di pomodoro.

Da questa celebre produzione artigianale, si è sviluppata in Puglia una fiorente industria per la realizzazione di ceramiche contemporanee di design, che facendo tesoro delle antiche tradizioni ha saputo mettere a frutto le nuove tecnologie dando vita a collezioni di oggetti sofisticati per l’arredo della tavola e della casa. AD Italia è andata alla scoperta di alcune delle aziende del territorio che hanno saputo trasformare un’arte antica in una impresa di successo.







La storia della famiglia Colì inizia nel 1650 nel cuore del Salento. Siamo a Cutrofiano (nome composto dal sostantivo greco “cutra” che significa vaso, e dal verbo “fio”, fabbricare), in provincia di Lecce, uno dei centri salentini di eccellenza nella lavorazione della ceramica, grazie a un territorio caratterizzato dalla presenza di uno strato d’argilla a poca profondità. La maestria degli antenati è stata tramandata di generazione in generazione: ancora oggi l’azienda produce – nel suo stabilimento di 6000 metri quadrati – manufatti d’eccellenza secondo le tecniche tradizionali, cui nel tempo si è unito il supporto di macchinari all’avanguardia. Questa unione di artigianato e tecnologia ha permesso a Nuova Colì di diventare una delle imprese di produzione e vendita di ceramiche e terrecotte salentine più note al mondo, mantenendo sempre intatto il profondo legame con il territorio pugliese.







Ceramica Incontro nasce nel 1976 a Corato, in provincia di Bari, come prima fabbrica specializzata nella produzione di battiscopa. Negli anni l’azienda si evolve, ampliando la sua area di attività dal sud Italia al nord, fino a raggiungere i mercati esteri. Nel 2015 l’introduzione della più innovativa tecnologia disponibile per la produzione di piastrelle in ceramica permette a Ceramica Incontro di diversificare la produzione, ottimizzando al tempo stesso i consumi energetici, e nel 2016 nasce il nuovo brand Fittile, specializzato in pavimenti e rivestimenti di design. Oggi l’azienda sviluppa prodotti e collezioni che permettono ai progettisti di personalizzare ogni ambiente e creare atmosfere suggestive e sempre diverse. Tra i più recenti traguardi ottenuti, la collezione Fuggo, ideata dall’architetto pugliese Sebastiano Canzano, è stata insignita del premio ADI Award nel 2019 come la piastrella di design più innovativa tra oltre 300 progetti.







Le ceramiche di Cinzia Fasano hanno radici lontane: figlia del Maestro Maurizio Fasano e nipote del famoso Nicola Fasano, che esporta in tutto il mondo le ceramiche di Grottaglie, l’artigiana ha trasformato il talento e la passione di famiglia – 18 generazioni di tornianti, decoratori e fornaciari – in un laboratorio contemporaneo di ceramiche da tavola e complementi d’arredo. Tante le collezioni, che uniscono estro personale e capacità artigianale. Tra le più recenti Fa.Ma., fatta di stoviglie realizzate a mano, senza il tornio, plasmando l’argilla in maniera spontanea fino a creare pezzi unici, irripetibili e imperfetti. Dalla collaborazione con architetti e designer sono nate altre linee di successo, come quella sviluppata ad hoc per la mostra-immagine firmata dall’Arch. Enrico Quell e dallo Studio De Lucchi. Dal 2015 Cinzia Fasano espone presso il Puglia Design Store di Bari con il proprio marchio e in collaborazione con la designer Valentina De Carolis.

(Foto in apertura: Grottaglie, ph. Giorgia Esposito)