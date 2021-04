una-vita-19-25-aprile-2021-anticipazioni-e-trame-spagnole

Una Vita anticipazioni 19-25 aprile 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 19-25 aprile 2021? Stiamo parlando della telenovela spagnola trasmessa dal 15 aprile 2015 sull’emittente televisiva La 1 di TVE. In Italia, invece, la soap va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Cosa succede quindi nelle prossime puntate della soap in onda in Italia su Canale 5 dal 19-25 aprile 2021?

Genoveva da Felipe In Ospedale In Una Vita Credits: Boomerang Tv

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, Genoveva accusa Ursula di essere l’artefice dell’incidente di Felipe. L’avvocato intanto si sveglia e riprende conoscenza, mentre Mendez si presenta alla pensione per arrestare Santiago, ricevendo da lui una prima dichiarazione interessante. Poco dopo, infatti, il commissario fa visita ad Andrade per cercare di sapere se anche lui è legato all’incidente di Felipe. Intanto Marcia fornisce a Santiago un alibi che potrebbe salvarlo da tutte le accuse.

Più tardi Genoveva offre del denaro a Ursula per convincerla ad allontanarsi da tutti loro, tuttavia la donna rifiuta i soldi. Felipe intanto, già in condizioni di salute più stabili, fa ritorno nel quartiere. Quando però Marcia lo scopre, la ragazza non perde nemmeno un istante che si intrufola di nascosto in casa sua per incontrarlo. Poco dopo Marcia visita anche Santiago in prigione, ma è lì che si trova faccia a faccia con il suo rapitore, Andrade. Intanto Felicia fa sentire Maite in colpa per quello che succede a Camino. Tutti infatti sono così preoccupati per la giovane donna che Cesáreo chiede a Maite di incoraggiarla con la pittura.

In seguito Marcia torna a casa di Felipe, ma sul più bello arriva Genoveva che arrabbiata di vederla le ordina di andarsene. Alcuni giorni dopo, la ragazza incita Marcia ad allontanarsi definitivamente da Felipe. La brasiliana però lascia cadere un fazzoletto che Ursula afferra: la sua vendetta è iniziata. Più tardi Bellita ha un malore e cade a terra priva di sensi. Arantxa si precipita allora a cercare un medico mentre Jose e Cinta non si separano nemmeno un attimo da lei.

Più tardi il dottore inizia mille esami ma senza trovare l’origine della sua malattia. Nel frattempo Genoveva è ancora arrabbiata con Felipe a causa dell’incontro segreto con Marcia, nonostante l’uomo affermi inoltre che davvero non è successo nulla di riprovevole. Intanto Camino e Maite non resistono alla passione e si scambiano un altro bacio, decidendo così di mantenere segreta la loro nuova relazione.

Per questo motivo Camino accetta di avere pretendenti per evitare ogni tipo di pettegolezzi. Intanto Servando trova un modo per fare affari: asportare i denti scheggiati, come quello che fa tanto soffrire Marcelina. Più tardi, a causa di un commento innocente di Casilda, Rosina inizia a sospettare la vicinanza tra suo marito e Maite. È possibile che Liberto ricada nell’infedeltà? Più tardi Felipe, per riconquistare la fiducia di Genoveva, afferma di volersi prendere cura del figlio e le chiede di sposarlo. Tuttavia la donna risponde in modo davvero inaspettato. Che cosa gli dirà?

