una-bella-notte-di-sonno?-google-lancia-in-italia-il-nuovo-nest-hub

A due anni dal suo primo smart display, Google lancia in Italia e in altri paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Giappone, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera) il Nest Hub di 2a generazione. È molto più di un altoparlante intelligente, sopratutto adesso che punta molto – oltre che sul suono decisamente migliorato, numeri alla mano – anche sulla nostra salute con l’obiettivo ambizioso di aiutarci a dormire meglio. Il suono, dicevamo. L’altoparlante del nuovo Nest Hub è basato sulla stessa tecnologia audio di Nest Audio e diffonde il 50% di bassi in più rispetto al modello originale. Se ne giovano lo streaming di musica, i podcast o gli audiolibri o i film e le serie preferite. Sul nuovo Nest Hub, tutti i dispositivi connessi compatibili sono visualizzati in un unico posto.



1 di 4