tommaso-zorzi-decide-di-rivelare-il-vero-motivo-per-il-quale-non-va-da-barbara-d’urso

Spread the love











Un momento davvero d’oro per Tommaso Zorzi, il noto influencer che ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa soltanto da alcune settimane. Come tutti sappiamo, dopo la fine del programma, Tommaso è stato chiamato a svolgere un compito molto importante, ovvero l’opinionista all’Isola dei famosi 2021. Ma non finisce qui. Nei giorni scorsi, il vincitore del Gf Vip ha anche parlato del nuovo programma che condurrà su Mediaset Play e pare che abbia anche svelato un qualcosa di inedito. Come avrete tutti visto, da quando Tommaso è uscito dalla casa più spiata d’Italia, non è mai stato ospite nei salotti di Barbara D’Urso. Ma per quale motivo? A spiegarcelo è stato proprio lui.

Tommaso Zorzi opinionista all’Isola dei famosi

Il noto influencer è stato per circa sei mesi recluso della casa più spiata d’Italia, vincendo il programma. Poi, una volta uscito ha iniziato la sua avventura come opinionista in un altro reality molto importante di casa Mediaset. “Non mi ero mai cimentato e non è facile, devi essere tagliente, prendere posizioni nette e senza pietà. E di conseguenza ti becchi valanghe di insulti, però mi diverte”. Queste le sue parole, dichiarate nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale.

L’influencer snobba Barbara D’Urso?

E’ stato anche ospite in diversi programmi, soprattutto da Maurizio Costanzo, ma non ha mai partecipato ad una trasmissione condotta da Barbara D’Urso. A spiegarci il perché è stato proprio lui. “A due settimane dalla fine del GF Vip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la D’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.

Punto Z, il nuovo programma di Tommaso

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Tommaso sarà anche il conduttore di un nuovo programma, che andrà in onda tra pochi giorni su Mediaset Play. Nel corso dell’intervista, l’influencer ha spiegato come è nato questo progetto e di cosa si tratta. “Per me sarà la gavetta di cui ho bisogno. Interviste, spazi sui contributi social più curiosi riguardanti l’Isola. A ogni ospite sarà consegnata una Tommy Card prima dell’intervista, dove potranno scrivere confidenze o messaggi per me che non hanno il coraggio di dirmi a voce, alla fine la apriremo insieme. E poi riproporremo un gioco cult della tv ispirato a Pronto Raffaella?, il famoso barattolo di fagioli di cui bisognava indovinare il numero. Ecco, nel mio caso saranno piselli. Sa com’è, l’ho dovuto rendere mio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...