Svegliati amore mio avrà una seconda stagione?

Ci sarà la seconda stagione di Svegliati amore mio?

Svegliati amore mio 2 si farà? Termina mercoledì 7 aprile 2021 su Canale 5 la prima stagione della fiction Mediaset con Sabrina Ferilli.

Diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Svegliati amore mio unisce il dramma di una storia emotiva con un fatto di cronaca realmente accaduto. Dopo infatti il successo de L’amore strappato, Sabrina Ferilli torna a vestire i panni di una cosiddetta “mamma d’acciaio”.

Lei è Nanà Santoro, una donna forte e coraggiosa pronta a tutto pur di mettere in salvo la vita della propria figlia dalla minaccia delle pericolose polveri sottili di un’acciaieria. Accanto a lei nel cast ci sono anche Francesco Arca (Mimmo), Massimo Popolizio (Ettore Tagliabue) ed Ettore Bassi (Sergio).

Sabrina Ferilli (Nanà) e altri membri del cast di Svegliati Amore Mio. Credits: Mediaset.

Svegliati amore mio 2 si farà?

In onda nel corso di tre prime serate, Svegliati amore mio conquista il pubblico di Canale 5 con oltre 3.800.000 spettatori nel corso della prima puntata. Cosa sappiamo adesso sul futuro della serie tv, ci sarà forse una seconda stagione di Svegliati amore mio? Purtroppo ad oggi non conosciamo una risposta a riguardo, soprattutto se pensiamo che il progetto è realizzato sin dall’inizio per essere una miniserie.

Il finale della prima stagione sembra infatti concludere definitivamente le vicende della famiglia Santoro. Tuttavia, stando a una dichiarazione rilasciata da Simona Izzo alla rivista Gente, sembrerebbe che la sceneggiatrice e regista stia già pensando a una nuova storia di una madre coraggio da raccontare. “Ci sto ragionando, ma una certezza c’è già: la protagonista sarà Sabrina Ferilli“, queste le parole dell’autrice.

Tutto merito degli importanti ascolti registrati, quelli che spingono lo stesso direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri a confermare il suo entusiasmo in un comunicato stampa. Ecco le sue parole: «Sabrina Ferilli – grande attrice e professionista – è una figura ideale per rappresentare la linea editoriale della serialità targata Canale 5, espressa oggi nel racconto di impegno civile abilmente sceneggiato e diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi».

Anche la produzione Fabula Pictures si dice entusiasta di aver fatto parte di un progetto carico di coraggio e impegno civile, malgrado i tempi difficili. Tutto questo ci fa pensare quindi che assisteremo presto al ritorno di una nuova collaborazione di questo fortunato team in una nuova toccante storia da raccontare. Per esserne certi, però, non ci rimane che attendere l’arrivo di notizie ufficiali dalla rete.