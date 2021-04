stefano-de-martino-fa-sognare-i-suoi-fan:-lo-ha-annunciato-poco-fa!

Spread the love

Un annuncio che lascia a bocca aperta i fan e lancia un messaggio di speranza, Stefano De Martino sorprende su Instagram

“Che coppia noi tre – The show” sarà uno spettacolo teatrale in tournée quest’estate – curva epidemiologica permettendo – dal vivo ed auspicabilmente, guardando al piano vaccinale, in presenza di pubblico. Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni compongono un trio di due diverse generazioni, ma vincente.

Da Stasera tutto è possibile ai teatri italiani, il trio composto da due comici ed un ballerino – e no, non è una barzelletta – porterà un po’ di leggerezza in tour. Stefano De Martino si è dimostrato un ottimo conduttore, tenendo perfettamente il palco ed, a detta di qualcuno, è anche meglio di quando balla.

Stefano De Martino, carriera a gonfie vele: ma l’amore?

Stefano De Martino sta vivendo un ottimo periodo per quanto riguarda la sua carriera, ma al suo fianco, al momento, sembra non esserci nessuno. Intanto che si occupa di fare l’eccezionale papà, Belen ha già trovato l’amore e sembra anche essere improntata verso il matrimonio col nuovo compagno. Il conduttore e ballerino napoletano, invece, sembra essere sentimentalmente libero, salvo il divertimento che si concede di volta in volta.

Oltre alla conduzione di Stasera tutto è possibile ed il nuovo show che sarà in giro per l’Italia da quest’estate, con diverse tappe, Stefano è tornato a casa sua. Ogni sabato sera, infatti, è giudice fisso del serale di Amici di Maria De Filippi. Più volte, il ballerino uscito dal talent show, non ha perso occasione per ringraziare la padrona di casa che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo.