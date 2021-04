Lo spezzatino di vitello alla salsa di soia è un secondo piatto in umido, che ricorda vagamente i sapori della cucina asiatica, grazie all’uso della salsa di soia. In realtà è un piatto cremosissimo, grazie all0aggiunta di formaggio spalmabile alla salsa, e alla lunga cottura di una carne già di per sé molto tenera come quella di vitello.

Quanto al formaggio spalmabile potete sceglierlo a piacere, una ricotta conferirà gusto neutro, un caprino darà invece sapidità all’impasto.

Il sapore che deriva dalla preparazione è quello dei piatti agrodolci, in cui però il dolce è preponderante e le note acide sono lasciate solo al gusto di fermentazione della salsa di soia. Insomma si tratta di una variante molto interessante rispetto al classico spezzatino con patate e piselli. Dà il meglio di sé se accompagnato da riso basmati cotto al vapore e lasciato scondito, ma funziona bene anche con della polenta bianca, magari tagliata a fette e arrostita, o con delle fette di pane casereccio bruschettato.

Lo spezzatino è un piatto tipico di molte zone nel mondo: in Italia le versioni sono molte, in generale a base di vitello, in Umbria se ne trova una versione a base di carne di montone. Nel mondo lo spezzatino più famoso è indubbiamente l’ungherese gulash, ma ne esiste anche una versione indiana, il Makhan murg, e lo “stufatu” tipico della Corsica.

Durata

Tempo di preparazione: 25 minuti



Tempo di cottura: 3 ore



Tempo totale: 3 ore e 25 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

500 g Vitello spezzatino

600 g Pomodori passata

300 ml Acqua

100 g Formaggio cremoso

5 cucchiai Salsa Di Soia

1 rametto Rosmarino

1 cucchiaino Miele acacia

1 Carota

1 Sedano costa

1 Cipolla rossa

q.b. Prezzemolo

1 Limone scorza

q.b. Olio extravergine di oliva

q.b. Sale integrale

Preparazione

Per preparare la ricetta dello spezzatino di vitello alla salsa di soia, cominciate dal fare un battuto con la carota, il sedano, la cipolla e il prezzemolo.

In un wok o un tegame capiente versate qualche cucchiaio di olio, unite il battuto e cuocete per cinque o sei minuti.

Aggiungete la carne tagliata dadini e lasciatela rosolare per qualche minuto: non appena si sarà sigillata su tutti i lati, sfumatela con la salsa di soia lasciandola evaporare uno o due minuti a fiamma vivace e continuando a girare la carne.

Unite alla carne la passata di pomodoro, il formaggio cremoso, il miele, il rosmarino la scorza di limone e l’acqua.

Coprite e lasciate cuocere a fiamma bassa per circa tre ore. Controllate ogni tanto che la carne non si attacchi e che non si asciughi troppo, eventualmente aggiungete qualche cucchiaio di acqua.

Assaggiate ed eventualmente aggiustate di sale, la carne deve risultare morbida e cremosa.