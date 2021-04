Rita Dalla Chiesa una furia “Stai zitta….”, il web non l’ha mai vista così

Spread the love











Rita Dalla Chiesa nelle scorse ore si è scagliata contro Michela Murgia. Ma per quale motivo e cosa è accaduto? Sembra che alla giornalista non sia affatto piaciuto il commento della scrittrice, riguardo gli uomini in divisa. Cerchiamo però di fare un po’ di chiarezza e capire cosa effettivamente sia accaduto.

Michela Murgia ospite a Di Martedì da Giovanni Floris

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Michela Murgia la nota scrittrice è stata ospite nel salotto di Giovanni Floris a Di martedì su La7. Sembra che in qualche modo le sue dichiarazioni abbiano scatenato una sorta di polemica anche sui social network. Ma a scagliarsi contro la scrittrice è stata per prima la giornalista Rita Dalla Chiesa. Tutto sarebbe iniziato, nel momento in cui la Murgia ha criticato il modo di esprimersi del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, definendolo un linguaggio di guerra. Successivamente la scrittrice si sarebbe scagliata contro il generale Figliuolo, paragonandolo ad un dittatore aggiungendo anche di essere piuttosto preoccupata e spaventata dall’avere un commissario che gira con la divisa.

Rita Dalla Chiesa contro Michela Murgia

Queste dichiarazioni non sono affatto piaciute ai telespettatori e in primis pare che a ribellarsi sia stata proprio lei Rita Dalla Chiesa. La giornalista Infatti dopo aver ascoltato le parole di Michela Murgia pare che abbia scritto un post sulla sua pagina Facebook. “In un periodo in cui si sta facendo di tutto per portare il nostro Paese in sicurezza, posso solo commentare, da donna a donna, ‘STAI ZITTA’“. Queste le parole dichiarate giornalista che proprio non se l’è sentita di restare in silenzio dopo aver ascoltato la scrittrice. Sappiamo bene che la nota conduttrice e giornalista Rita Dalla Chiesa è figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di conseguenza è facile capire che è cresciuta con un grande senso di rispetto per le forze dell’ordine ed è proprio questo il motivo per cui la sua reazione è stata così sentita.

L’affondo della giornalista e le dure parole contro la scrittrice

Poi, sempre sulla sua pagina Facebook la Dalla Chiesa, ha voluto togliersi ancora qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della scrittrice dicendole “La signora è politicamente scorretta. Mi sono sentita colpita, ma non affondata, dalle sue parole di ieri sera, a Di Martedì, sul Generale di Corpo d’Armata Figliuolo. Le fanno paura gli uomini in divisa? Non si sente sicura con loro? Le fanno venire in mente la dittatura?”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...