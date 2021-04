riduzioni-dei-contagi-anche-senza-lockdown.-a-cosa-serve-allora-distruggere-l’economia?-le-ricerche-di-stanford-e-harvard

Il blocco dell’A1 all’uscita di Caserta sud da parte dei commercianti di mercati e fiere, la protesta di partite Iva, imprenditori e commercianti a Roma, Milano e Napoli. È stata una giornata di mobilitazione quella del 6 aprile. Le chiusure delle attività commerciali e imprenditoriali sono ormai insostenibili per la popolazione.

Secondo due articoli recentemente pubblicati non danno neanche risultati significativi in termini di riduzione dei contagi e dei decessi.

Lo studio dell’Università di Stanford

Il primo articolo è frutto di una accurata ricerca condotta con il supporto dell’Università di Stanford dai professori John P.A. Ioannidis, Jay Bhattacharya, Christopher Oh ed Eran Bendavid e pubblicata sull’European Journal of clinical investigation.

Vengono analizzati i dati epidemiologici in dieci nazioni: Inghilterra, Francia, Germania, Iran, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Corea del Sud, Svezia e Stati Uniti. La crescita dei casi Covid è stata pressocché identica, anche in quei Paesi come Svezia e Corea del Sud che non hanno adottato i lockdown.

Le serrate generali sarebbero inutili, perché riduzioni dei contagi possono ottenersi anche con misure meno restrittive.

I ricercatori, infatti, non hanno trovato alcun effetto benefico delle misure più restrittive, come il soggiorno obbligatorio domiciliare delle persone e le chiusure delle attività commerciali, rispetto a misure meno restrittive e più blande.

L’articolo avanza anche il dubbio che i lockdown sarebbero dannosi. I ricercatori sottolineano che le misure più restrittive producono effetti nocivi: “aumento della povertà, overdose legate all’uso di sostanze stupefacenti, aumento delle altre malattie dovute a servizi sanitari mancati, impossibilità di procedere a vaccinazioni, abusi domestici, aumento di suicidi e disturbi mentali e una serie di altre conseguenze economiche con implicazioni sanitarie”.

L’articolo dell’Università di Harvard

L’altro articolo è quello pubblicato dal laboratorio di ricerca dell’Università di Harvard e condotto da Patricio Goldstein, ricercatore dell’Università di Harvard, da Eduardo Levy Yeyati dell’università di Buenos Aires e da Luca Sartorio del ministero del Lavoro argentino.

I tre studiosi hanno analizzato l’impatto delle politiche di lockdown sulla trasmissione del virus e sul numero di morti in 152 Paesi, dall’inizio della pandemia fino al 31 dicembre 2020, quando le vaccinazioni non erano ancora iniziate.

La loro conclusione è che le chiusure tendono a ridurre la diffusione del virus e il numero dei morti solo per un periodo limitato di tempo. Dopo quattro mesi, l’impatto benevolo diminuisce e le serrate prolungate apportano un contributo molto più debole.

Da noi e in molti Paesi sono ormai 14 mesi che i lockdown proseguono e padri e madri di famiglia urlano disperati in piazza di non poterli più sostenere e che è stata tolta loro la dignità, che un onesto lavoro dà ad ogni uomo.

