nico-vascellari-riporta-la-musica-in-tutta-italia-in-formato-porta-a-porta

Ormai, dopo un anno di lockdown ad intermittenza e vite stravolte, ci stiamo quasi abituando ad un’esistenza differente, con la luce infondo al tunnel – sempre più concreta – dei vaccini, iniziamo a fare i conti con quello che succederà. Come cambierà nuovamente il nostro modo di vivere, relazionarci, stare insieme, quanto questo periodo ci ha profondamente cambiati? E l’arte, e la musica, come stanno? Come le viviamo e come le vivremo?

Nico Vascellari IONOI Lazio

In un momento in cui arte e cultura sembrano lontanissime ed astratte, Nico Vascellari con IONOI, ce le riporta accanto, tangibili, con un tour di concerti casalinghi, che tocca ogni regione italiana. IONOI racconta le storie di persone come noi che, per una sera, ospitano l’artista e i suoi Ninos Du Brasil, per un concerto in salotto… o in cucina, o accanto al biliardo. Il live ogni sera è in diretta streaming sul canale Youtube di Codalunga (lo studio dell’artista, sede di eventi, concerti, mostre, nato a Vittorio Veneto, e ora diventato una vera e propria factory ndr), per una condivisione collettiva, intima e digitale allo stesso tempo.

IONOI #1 – Friuli Venezia Giulia

IONOI #2 – Trentino Alto Adige

Dal 26 marzo al 14 aprile, ogni sera in un paese differente, in un’abitazione diversa con ospiti diversi, un viaggio che è riflessione sociale, e che diventerà documentario, per la regia di Nico Vascellari con la produzione di The Apartment.

Nico Vascellari, IONOI Trentino Alto Adige

Vi consiglio di non perdervi gli appuntamenti serali, che vengono di giorno in giorno, anticipati sul canale Instagram dell’artista, regalano momenti di energia e condivisione che, nonostante il momento, sono ancora possibili. Sarà questa la nostra nuova realtà? Impossibile dirlo, di sicuro la voglia di condividere emozioni c’è!