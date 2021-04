mezzo-pesante-si-ferma-in-strada:-traffico-in-tilt-a-centallo

Foto copyright Ideawebtv.it

Nella mattinata di oggi (giovedì 8 aprile), i Vigili del Fuoco di Cuneo e i Carabinieri sono intervenuti a Centallo in via Ripalta (poco distante dalla stazione dei Carabinieri), per soccorrere un mezzo pesante, che, per cause ancora da accertare, si è fermato sul manto stradale, occupandolo.

L’intervento alle ore 7.45 risultava ancora in corso, con il soccorso stradale intento a cercare di liberare la carreggiata dal mezzo, così da ristabilire il traffico regolare, che risulta attualmente in tilt, trattandosi della strada che collega Centallo con Cuneo.