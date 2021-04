lotteria-degli-scontrini,-estratti-i-codici-di-aprile:-scopri-se-hai-vinto!

Sono finalmente stati sorteggiati i codici di aprile per la Lotteria degli Scontrini. Scopri subito se hai vinto

Lotteria degli Scontrini, i vincitori del mese di aprile (screenshot)

Insieme al Cashback di Stato, da ormai qualche settimana è attiva in tutta Italia anche l’iniziativa Lotteria degli Scontrini. Il suo funzionamento è molto semplice. Vi basterà andare sul portale apposito e inserire il vostro codice fiscale. A questo punto, vi verrà fornito un codice da mostrare alla cassa al momento dell’acquisto: otterrete un biglietto per provare a vincere.

Si tratta fondamentalmente di estrazioni mensili, che diventeranno settimanali a partire dal mese di giugno. Dopo il successo di marzo, anche ad aprile sono stati registrati ben 685,7 milioni di biglietti virtuali, in aumento rispetto ai 542 milioni del mese scorso. L’Agenzia Dogane e Monopoli ha reso noti tramite il suo profilo Twitter i codici dei vincitori: scopri subito se hai vinto!

Lotteria degli Scontrini, i vincitori di aprile

Sono finalmente disponibili i codici vincenti di aprile per la Lotteria degli Scontrini. A renderli note l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) tramite il suo profilo Twitter. Vi basterà dare un’occhiata al tweet qui sopra per verificare se l’ID del vostro scontrino corrisponde esattamente con quello indicato tra i vincitori. Ricordiamo comunque che, come specificato anche dall’ADM, i fortunati verranno avvisati tramite notifica ufficiale via PEC oppure tramite raccomandata postale.

C’è anche la possibilità di verificare la vincita tramite il portale dedicato, controllando eventuali comunicazioni nell’area messaggi. La prossima estrazione è prevista il 13 maggio 2021, e sarà l’ultima a cadenza mensile. Da giugno si partirà infatti con quelle settimanali, che daranno la possibilità di vincere fino a 25mila euro.