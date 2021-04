Spread the love











Intervista al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: «Il legislatore ha definito in capo all’opposizione la presidenza del Copasir per bilanciare il rischio che una maggioranza politica potesse utilizzare i servizi segreti per scopi impropri, come avvenuto in passato. Non è una questione di poltrone»

