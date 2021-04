“Lol – Chi ride è fuori”, Aldo Grasso attacca il programma, risponde Fedez

Spread the love











“Lol – Chi ride è fuori“, è un programma nuovo che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.

Il programma, innovativo, giovane e allegro è seguitissimo e, fin dalla prima puntata, ha fatto registrare degli ascolti altissimi che poi si sono confermati anche nelle puntate successive.

A condurlo una coppia molto ben assortita, Mara Maionchi e Fedez che sono i primi a divertirsi e ad essere dei telespettatori speciali perchè seguono i giocatori da un monitor e si divertono con loro.

Aldo Grasso boccia il programma

Lol chi ride è fuori che va in onda sulla piattaforma Amazon Prime sta avendo un enorme successo di pubblico e questo è, probabilmente, anche perché per la pandemia, tutti vivono momenti di grandissima preoccupazione sia per la salute che economiche.

Il programma riesce a regalare momenti di risate pure, senza che si possa pensare ad altro e alla realtà difficile che tutti stiamo vivendo.

E’ un programma che distrae e che, certamente, fa bene all’umore.

Ma il critico Aldo Grasso dalle pagine del

Corriere ha attaccato duramente il programma indicando “quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente” e, inoltre, ha detto che il programma è

“molto puerile e assai forzato“.

Selvaggia Lucarelli ha, però, controbattuto così: “Oggi Aldo Grasso scrive che Lol non lo diverte (legittimo, per carità) perché ‘non conosce molti dei partecipanti’ (perché, fai ridere se sei famoso?) e perché forse ridono di più i gggiovani che si divertono con Lillo perché non conoscono Gino Bramieri. Lillo ha 60 anni’.

La replica di Frank Matano e quella di Fedez

Sia Frank Matano che Fedez hanno subito risposto agli attacchi di Aldo Grasso e se Frank Matano ha commentato così: “Cambierei il regolamento della prossima edizione di #LOLitalia. Chi fa ridere Aldo Grasso vince”, Fedez ha scritto: “Il Twitter che legge la recensione di Aldo Grasso su Lol”.

Anche il popolo del web ha attaccato le critiche di Aldo Grasso e ha scritto così: “Ce ne faremo una ragione se ad Aldo Grasso non piace LOL. Noi lo continuiamo a guardare, a commentare, e ad aspettare la seconda edizione”, e anche: “Ma cosa significa che Aldo Grasso non ha riso con LOL perché non conosce il cast? Neanche mia madre conosce i nomi di mezza Nazionale Italiana, però posso garantire che quando qualcuno segna esulta ugualmente”.

Qualcuno, invece, ha condiviso il pensiero del critico e ha scritto: “Ad Aldo Grasso non fa ridere #lolchirideefuori perché non conosce nessuno dei partecipanti. Pensa che io li conosco tutti meno due e non rido lo stesso”.

