La Vita in Diretta, Alberto Matano mai visto così: “All’improvviso…”

Spread the love











Alberto Matano sta conducendo, da solo, questa edizione de Vita in diretta che sta andando benissimo in termini di ascolti. Il giornalista calabrese ha conquistato davvero il cuore di tutti e la sua iniziale rigidità si è, via via, ammorbidita e ora risulta, oltre che un grande professionista, anche un uomo estremamente simpatico e autoironico e, per questo, se è possibile, piace ancora di più.

L’unico neo è che i telespettatori e tutti i suoi fans, non riescono a sapere proprio nulla della sua vita privata e tanta è la curiosità che gira attorno a Matano anche perché è stato lui stesso a dire, in occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In dalla sua amica Mara Venier, che ha una storia importante ma non vuole, al momento, rivelare, assolutamente con chi.

Il caso di Denise Pipitone affrontato a Vita in diretta da Alberto Matano

Anche Alberto Matano si è occupato del caso di Denise Pipitone, ritornato prepotentemente alla cronaca da quando una ragazza russa ha svelato di essere stata rapita all’età di 4 anni e di non sapere chi sia la mamma.

Ieri si è saputo, però che l’esito del dna ha dato un risultato negativo e, dunque, la ragazza russa non è Denise ma Alberto Matano, aveva già detto la sua: “La protagonista in questi giorni è lei. Pensate che su Instagram ha raggiunto all’improvviso i 50.000 followers”

Alberto Matano aveva anche detto: “C’è un mistero sulla registrazione del programma russo … l’Avvocato Frazzitta parteciperà al programma russo”.

L’inviata di Vita in diretta, Ilenia Pietracalvina aveva detto: “L’avvocato Frazzitta ha ricevuto una mail dell’avvocato della ragazza russa che gli garantiva le informazioni necessarie in anteprima e per questo ha deciso di partecipare alle registrazioni del programma che avverranno domani sera”.

I dubbi di Alberto Matano

Alberto Matano, fin da subito, prima che si sapesse che la ragazza russa non è Denise aveva avanzato dei dubbi e aveva anche detto: “Sembra tutto fatto per sfruttare il caso a livello mediatico e i tempi si allungano”.

E poi aveva anche aggiunto: “Io in questi giorni di Pasqua penso a questa mamma e a questa famiglia”.

Anche Roberta Bruzzone, la famosa criminologa aveva detto nel salotto di Vita in Diretta: “Denise ha un gruppo sanguigno particolare, se reso noto quello di Olesya restringerebbe il campo. Trovo inqualificabile che tali informazioni non arrivino subito”.

E Matano aveva poi concluso: “Ulteriori elementi li sapremo martedì, nel frattempo tutto il Paese mostra una vicinanza reale e collettiva a Piera”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...