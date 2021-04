isola-dei-famosi:-elisa-isoardi-di-cosa-ha-paura?

Meraviglioso taglia e cuci su Playa Esperanza, con le naufraghe che fanno il punto sugli ex compagni di avventura sull’Isola dei famosi e dicono la loro su alcuni di loro in particolare. L’unica a rimanere in silenzio, limitandosi ad annuire, è Elisa Isoardi, che rivela di temere a parlare, perché…

Altro che Isola dei famosi! Su Playa Esperanza le tre naufraghe Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile se la stanno davvero spassando. Certo, anche per loro la fame è una brutta compagna di viaggio, tuttavia la serenità e la complicità che sono riuscite a instaurare tra di loro rende tutto estremamente meno faticoso.

Su Playa esperanza si sparla dei naufraghi

Le tre si concedono un po’ di lavoro, un po’ di riposo, un po’ di sole, tante chiacchiere e molti sorrisi. C’è anche tempo, davanti al fuoco, per ripensare a tutti gli altri naufraghi e fare un meraviglioso taglia e cuci di chi le ha volute fuori. La più pungente è la ex Pupa, che non risparmia battutine e frecciatine nei confronti degli ex compagni. Ma neppure la figlia di Giuliano Gemma è resti a dire la propria.

Elisa Isoardi intimorita

Elisa Isoardi sceglie la via del silenzio assenso, dice alle compagne di preferire non dire la sua ma di limitarsi ad appoggiare ogni loro esternazione. La conduttrice, ex fidanzata di Matteo Salvini, infatti, racconta alle sue amiche di essere troppo sotto i riflettori e che ogni cosa dovesse uscire dalla sua bocca verrebbe ripresa per massacrarla. La Stabile, allora, parla per tutte e due:

“Awed è un parac**o, Gilles (Rocca) è un finto perbenista, la (Francesca) Lodo ho avuto poco tempo per passare insieme a lei. Angela (Melillo) secondo me gioca nel suo ruolo di finta buona”.

La Gemma non è da meno e completa il lavoro “sartoriale” della collega e rivela alla Isoardi:

“Loro non ti hanno mai voluto bene, ti temono, ti si arruffianano”.

Elisa allora lancia un avvertimento ai naufraghi. Avvertimento che, naturalmente, non verrà mai loro recapitato: “Attenzione, è entrata la (Isolde) Kostner, che non è stupida e cretina come la Isoardi”.

