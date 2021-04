isola-dei-famosi-2021:-scontro-tra-andrea-cerioli-e-roberto-ciufoli

Spread the love

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ci ha regalato diversi colpi di scena, come lo scontro avvenuto tra Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli anche se in fuori onda.

Dopo la fine della puntata, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe scagliato contro il comico per la nomination fatta. Se il resto del gruppo, in maniera compatta, aveva deciso di mandare in nomination Drusilla, Roberto Ciufoli avrebbe scelto invece Andrea. La motivazione?

Nomino Andrea perché secondo me dovrebbe darsi più da fare fonte: novella2000.it

Motivazione, questa, che non sarebbe per niente piaciuta ad Andrea Cerioli, che dopo la puntata avrebbe sbottato al compagno di avventura con queste parole:

Di solito si nomina chi ti sta sul c***o, non per una stronzata fonte: novella2000.it

Roberto Ciufoli, però, avrebbe poi detto di averlo mandato in nomination perché spera di far uscire Drusilla Gucci. Ma neanche questa motivazione sarebbe piaciuta al naufrago, che avrebbe replicato:

Allora è anche architettata. Dato che è uscita l’Isoardi con me, allora mandiamo Andrea contro la Drusilla. Sono quelle nomination ‘sei forte, ti nomino’. Avrei preferito se mi avessi detto ‘Non mi piaci, quindi nomino te fonte: novella2000.it

In seguito Roberto Ciufoli si sarebbe detto dispiaciuto per quanto accaduto e avrebbe tentato di chiarire con Andrea Cerioli, ma senza successo. Dopo un confronto con Angela Mellilo, però, Ciufoli si sarebbe detto ostinato nel voler parlare di nuovo con il naufrago. Riusciranno a trovare un punto di incontro?