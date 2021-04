il-ministro-di-maio-in-mali:-migranti-e-sicurezza-al-centro-dei-colloqui-con-il-premier-ouane

E’ una Bamako in allarme, con i terroristi alle porte, la città dov’è atterrato ieri Luigi Di Maio e dove si tratterrà due giorni per incontrare il premier Moctar Ouane e altre personalità politiche locali. Al centro dei colloqui che terrà il ministro degli Esteri ci sono il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria e di sicurezza in Mali. Infatti, dall’8 marzo scorso, sono arrivati nel Paese africano i primi soldati italiani della Coalizione per il Sahel, che faranno parte del dispiegamento del nostro contingente nella Task Force Takuba per la lotta al terrorismo. A Bamako, inoltre, l’Italia aprirà presto una sua ambasciata.

La visita di Di Maio giunge in un momento molto delicato per la regione del Sahel, teatro di una recrudescenza jihadista senza precedenti che, specie nella cosiddetta “zona dei tre confini” fra Mali, Niger e Burkina Faso, l’ha trasformata nel nuovo epicentro del terrorismo internazionale. In quest’area vasta come l’intera Europa, la Francia è impegnata dal 2013 con l’operazione Barkhane, che vede coinvolti più di cinquemila uomini. Ma è una guerra che l’esercito di Parigi sta perdendo, perché agli attentati sempre più numerosi dell’estremismo islamista si somma l’estrema violenza degli scontri inter-etnici, e perché come ci dice una fonte diplomatica “il caos armato è ormai vicino alla capitale”.

Di Maio arriva in Mali una settimana dopo la ministra della Difesa francese, Florence Parly, che ha confermato l’avvio della “piena capacità operativa” della task force Takuba, lanciata nel gennaio 2020 dal presidente Emmanuel Macron con l’obiettivo di addestrare le forze locali e controllare il territorio per il contrasto ai fenomeni di terrorismo, traffico illecito e insorgenza, e che prevede la presenza di 200 nostri militari. La partecipazione italiana, approvata dal Parlamento nel giugno scorso, si articolerà su assetti elicotteristici per il trasporto e l’evacuazione medica e unità di addestratori in accompagnamento alle forze locali che opereranno di concerto ai contingenti degli altri partner internazionali e della Forza congiunta dei G5 Sahel – Mauritania, Mali, Niger, Ciad, Burkina Faso. La nostra partecipazione avrà anche lo scopo di riaffermare l’impegno italiano nel Sahel e di rafforzare ulteriormente il ruolo del nostro Paese in un’area considerata il fulcro dell’arco d’instabilità che va dalla Libia al Golfo di Guinea.

Ora, come ha dichiarato la scorsa settimana lo stesso ministro Di Maio in occasione dell’audizione alle commissioni Esteri riunite di Camera e Senato sulle linee programmatiche del ministero degli Esteri, il Sahel è diventata da tempo una priorità per l’Italia. Ed è quindi necessario un dialogo diretto con i governi locali, in virtù della sua importanza geostrategica a cavallo tra l’Africa sub-sahariana e l’area euro-mediterranea. “Dal 2017 abbiamo potenziato la nostra presenza diplomatica, con l’apertura di ambasciate in Niger e Burkina Faso, cui seguiranno entro l’anno Mali e, immediatamente dopo, Ciad. Dal 2018 è attiva la missione bilaterale di formazione in Niger e contribuiamo a tutte le missioni Ue e Onu nell’area. L’Italia è anche un partner tradizionale dei Paesi della regione sul piano dell’assistenza umanitaria, dello sviluppo sostenibile e della gestione del fenomeno migratorio”.