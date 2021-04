Spread the love











Gabriel Garko intercettato mentre ammette di aver ricevuto 150 mila euro in nero dalla Made Petrol srl, indagata per riciclaggio. Ecco cosa è successo. Guai in vista per Gabriel Garko. L’attore è finito in mezzo ad un’indagine giudiziaria denominata Petrolmafie. La faccenda è lunga e complicata e nelle scorse ore ha portato a 23 misure cautelari, di cui […]

L’articolo Gabriel Garko, soldi riciclati e in nero per pagare il suo spot: in manette 23 persone proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...