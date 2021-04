gabriel-garko-indagato:-150-mila-euro-in-nero-da-ana-betz?

Nella maxi inchiesta Petrolmafie arrestata la cantante ereditiera Anna Bettozzi, nome d’arte Ana Betz, amministratrice di Maxpetroli. E dall’inchiesta emerge l’intercettazione di un pagamento in contanti per uno spot in cui recita Gabriel Garko.

Misure cautelari, arresti e sequestri per centinaia di milioni di euro emergono dalla maxi inchiesta Petrolmafie. Le approfondite indagini hanno scoperchiato collegamenti tra clan camorristici e imprenditori volti a gestire il traffico illegale nel mercato petrolifero.

Dal materiale delle intercettazioni telefoniche spunta una conversazione tra Gabriel Garko (non indagato) e Anna Bettozzi, ereditiera amministratrice di Maxpetroli: nella telefonata i due discutevano sul compenso destinato all’attore, per una somma di 150000 euro in contanti e solo altri 100000 risultanti nel contratto.

La maxi-inchiesta “Petrografie spa”

Associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi: sono queste le contestazioni agli indagati dell’operazione “Petrolmafie spa“, che ha condotto in carcere stamattina Anna Bettozzi, cantante con il nome d’arte di Ana Betz, ereditiera e amministratrice della società petrolifera ex Maxpetroli, ora Made Petrol Italia Srl.

L’accusa sarebbe l’evasione dell’Iva delle accise e dell’Ires da parte della Made Petrol Italia Srl di cui Anna Bettozzi è amministratrice dopo la morte del marito, il petroliere Sergio Di Cesare.

Il pagamento in nero dello spot con Gabriel Garko

Dai nastri delle intercettazioni della maxi-inchiesta sbuca una telefonata del 2019 tra Anna Bettozzi e Gabriel Garko da cui emerge un pagamento in contanti che non risulterebbe nel contratto per un ingaggio dell’attore per uno spot pubblicitario.

Lo spot in cui compare Gabriel Garko insieme alla stessa Bettozzi prevedeva per l’attore un compenso di 250000 euro, di cui fatturabili soltanto 100000 come da contratto. I restanti 150000 sarebbero stati liquidati in contanti, e quindi non riscontrabili.

A riprova della frequentazione professionale tra Gabriel Garko e Anna Bettozzi ci sarebbe un episodio ben preciso che testimonia la loro vicinanza: i due sono apparsi insieme sul red carpet del Festival di Cannes.

