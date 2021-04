borracce-personalizzate,-un-gadget-aziendale-pratico-e-adatto-a-mille-usi

Le borracce personalizzate sono uno tra i regali promozionali più apprezzati di sempre tra clienti e dipendenti. Il motivo di questo gradimento è presto detto: disponibile in mille varianti e gradi di personalizzazione, questo gadget aziendale risulta tanto originale quanto pratico e adatto ai mille usi, in grado di conquistare i favori degli utilizzatori più sportivi e dinamici così come di quelli tranquilli.

Pratiche e infrangibili, le borracce personalizzabili in plastica sono certamente tra le più amate in quanto disponibili in più versioni grazie all’estrema varietà delle plastiche impiegate.

Infatti, oltre alla classica borraccia trasparente, troviamo anche le versioni arrotolabili in plastica morbida, quelle a termiche a doppio strato e, naturalmente, la borraccia da mountain bike per chi si allena in bicicletta.

Non amate bere da un contenitore in plastica? Tranquilli, le borracce personalizzate sono disponibili anche in molti altri materiali, a partire dall’alluminio e dall’acciaio.



Pur meno malleabili della plastica, anche queste borracce presentano un discreto numero di varianti risultando adatte alla scuola, alle gite fuori porta (le versioni con boccaglio) o alle escursioni in montagna (modelli con moschettone integrato e rivestimento termico in ceramica).

Se invece siete particolarmente attenti al design e desiderate prodotti molto trendy, potreste optare per una versione in vetro. In questo caso, oltre al pregio del materiale impiegato, si notano anche i materiali impiegati per i rivestimenti: morbidi e di qualità, sono votati a una percezione premium per quanto riguarda il touch and feel.



Ci riferiamo alle versioni rivestite in sughero o in neoprene, senza dimenticare quelle dotate di cordino o tappo in bamboo.

L’estremo grado di personalizzazione è in ogni caso il vero valore aggiunto di questo gadget aziendale: personalizzabili con loghi, serigrafie e incisioni laser, le borracce promozionali diventeranno vere e proprie brand ambassador portando il nome della vostra azienda nei luoghi più disparati, dagli uffici e dai centri città passando per i parchi.

Infine, queste borracce nella maggior parte dei casi risultano anche molto economiche, tanto per gli acquisti in piccole quantità quanto per i grandi ordini, risultando così un regalo promozionale estremamente conveniente per le aziende.