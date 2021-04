avanti-un-altro-pure-di-sera:-chi-sono-i-vip-ospiti?

Spread the love

Domenica 11 aprile andrà in onda in prima serata su Canale 5 “Avanti un altro pure di sera” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Quali vip si sfideranno nella prima puntata dello show? E quali altri personaggi famosi troveremo nelle successive puntate?

Per festeggiare i suoi primi dieci anni, “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5 sta per approdare in prima serata.

Oltre alla versione preserale consueta, dal lunedì al sabato alle 18.45 sull’ammiraglia di Mediaset, domenica 11 aprile partirà “Avanti un altro! Pure di sera”, una serie di speciali con ospiti vip, prodotta da Endemol Shine Italy e Mediaset.

Avanti un altro pure di sera: gli altri vip dopo gieffini e opinionisti

Domenica 11 aprile l’appuntamento in prima serata su Canale 5 con “Avanti un altro pure di sera” vedrà la sfida tra “GF Vip vs Opinionisti”.

Si metteranno in gioco Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis per il reality e Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio e Alba Parietti per la seconda squadra.

Come indicato da “Tv Sorrisi e Canzoni” che, nel numero appena uscito in edicola, ha dedicato il servizio di copertina al programma e a Bonolis, alle puntate successive parteciperanno altri vip come Anna Tatangelo, Totò Schillaci, Paola Barale, Tommaso Zorzi.

Intervistato dal settimanale Mondadori, Bonolis ha detto che gli ospiti vip leggeranno domande, interverranno, in base alla situazione, a gusto proprio.

Al conduttore piace questo tipo di tv. Diversamente “quella che va dritta su un binario unico mi annoia”, ha spiegato.

Avanti un altro pure di sera: arriva Black Dracula

Per quanto riguarda i personaggi del Salottino, lo zoccolo duro del simpatico e pazzerello Minimondo ci sarà, con una new entry: “Black Dracula”, che, ha spiegato Bonolis, “pare uscito da un film dell’orrore”

In giuria ci saranno Marco Salvati, Stefano Jurgens e l’avvocato Sena Santini.

Immancabile, naturalmente, Luca Laurenti, al quale Bonolis è legato da un sodalizio artistico e da un’amicizia che vanno avanti da 30 anni. I due si sono conosciuti nel 1991 nella trasmissione “Urka”.

Le registrazioni di “Avanti un altro pure di sera”, così come quelle per la versione preserale, si sono dovute attenere ai protocolli anti-Covid previsti per i set audiovisivi.

Anche con pannelli divisori di plexiglas e pubblico ridotto e munito di caschi trasparenti, lo show non ha certo perso mordente.