Antonella Clerici e la dichiarazione che non ti aspetti: “È terribile”

Presa di posizione molto dura, quella presa da Antonella Clerici su Twitter, riguardo uno degli argomenti più delicati di questi giorni

Spesso Antonella Clerici si è sentita in dovere di entrare a gamba tesa su questioni molto serie. D’altronde, proprio lei rappresenta una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, e questa è evidentemente anche una responsabilità, soprattutto per chi ha una sensibilità così spiccata come quella di Antonella.

La stessa sensibilità che ha permesso proprio alla conduttrice di catturare l’attenzione ed il consenso del pubblico. ‘La prova del cuoco‘, ad esempio, è diventato uno dei programmi iconici della Rai anche grazie alle stesse peculiarità della Clerici.

Ovviamente, va detto, Antonella non è solo ‘La prova del cuoco‘. Tra le esperienze che l’hanno vista protagonista, c’è stata anche la conduzione del ‘Fesival di Sanremo’, passaggio importante per quella che è stata la sua carriera fino ad oggi. L’empatia, mostrata nel corso del tempo, è stata uno degli aspetti che l’hanno resa cosi apprezzata dal pubblico.

Una delle ultime uscite importante della Clerici, ha preso in esame un’altra questione importante come quella della lotta contro il cancro. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Senso Civico’ per Il Corriere della Sera, sono state molto toccanti. “Sono molto sensibile al tema perché la mia mamma è morta a 54 anni proprio per un melanoma maligno metastatico in anni in cui non c’erano cure. Io conosco i ricercatori, so dove vanno a finire i soldi e credo che ciascuno di noi debba sostenere la ricerca perché le malattie si possono curare”.

Antonella Clerici, ed il caso di Denise Pipitone

Negli ultimi giorni, all’interno del salotti televisivi, si è parlato molto del caso di Olesya Rostova, la ragazza che dalla Russia sta provando a cercare la sua famiglia. La giovane, come noto, è stata accostata al caso di Denise Pipitone, scomparsa nel 2004. La bimba di Mazzara del Vallo sembrava tremendamente somigliante alla ragazza russa, e proprio per questo si è alzato un gran clamore sulla questione anche in Italia.

Di fatto, nelle ultime ore, pare che Olesya non sia Denise, visti tutti gli accertamenti del caso legati alle analisi del sangue fatte sulla ragazza e comparate a quelle di Denise. La questione, però, è stata affrontata dalla trasmissione russa ‘Lasciali parlare’, condotta da Dmitry Borisov, secondo tanti con troppa superficialità.

Antonella e la dura presa di posizione

Proprio questo aspetto legato al modo con cui è stata spettacolarizzata la questione, ha toccato la stessa Antonella. La conduttrice si è espressa cosi, attraverso il proprio account Twitter, in maniera molto dura contro la trasmissione russa.

“Terribile, allucinante quello che hanno fatto alla tv russa. Un reality con tanto di busta e suspense sulla pelle di madri e figlie disperate. Un abbraccio a Piera Maggio. Dolore infinito”, le parole della Clerici su Twitter.