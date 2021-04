Ajax-Roma 1-2: highlights, tabellino e voti. I giallorossi vanno sotto, rischiano il raddoppio ma poi rimontano anche grazie a qualche errore



(Getty Images)

Ajax-Roma 1-2: aspetti spettacolo, con dure squadre che amano offendere più che difendere ma in realtà il primo tempo è molto bloccato e senza grosse emozioni. Anzi, una sola ed è il regalo che permette all’Ajax di passare avanti. Pasticcio tra Diawara e Mancini, per Klaassen a due passi da Pau Lopez è quasi un gioco segnare.

In apertura di ripresa la Roma, tornata in campo ancora frastornata, potrebbe crollare quando Karassev punisce un tocco lieve di Ibanez in area. Ma Tadic sceglie la soluzione potente e centrale non capendo che Pau Lopez è lì ad aspettarlo così per una sera l spagnolo diventa decisivo.

Passa poco e arriva la seconda svolta: punizione dai 20 metri, quella di Pellegrini èp una telefonata ma il ventenne Scherpen al debutto in maglia Ajax se la fa scappare tipo saponetta. Gli olandesi costruiscono ancora un paio di occasioni nitide trovando sempre il muro spagnolo e a 3′ dalla fine Ibanez indovina la stoccata vincente.

Ajax-Roma, il rigore di Tadic (Getty Images)

Nelle altre partite della serata il Manchester United (che potrebbe essere avversario dei giallorossi in semifinale) ha vinto agevolmente 2-0 sul, campo del Granada. Dall’altra parte del tabellone, successo esterno del Villareal in casa della Dinamo Zagabria e pareggio 1-1 tra Arsenal e Slavia Praga.

(Getty Images)

MARCATORI: 40′ Klaassen (A), 58′ Pellegrini (R), 87′ Ibanez (R)

AJAX (4-3-3): Scherpen 4; Rensch 5 (78′ Klaiber sv), Timber 6, L. Martinez 6.5, Tagliafico 6; Klaassen 6.5, Alvarez 6, Gravenberch 5.5; Antony 6, Tadic 4.5, Neres 5.5 (64′ Brobbey 6). All. Ten Hag 6

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 7.5; Mancini 5.5, Cristante 6, Ibanez 7; Bruno Peres 6, Diawara 4.5, Veretout 6 (77′ Villar sv), Spinazzola 6.5 (29′ Calafiori 6); Pellegrini 6.5, Pedro 5.5; Dzeko 6 (77′ Borja Mayoral sv). All. Fonseca 7

NOTE: ammoniti Rensch (A), Bruno Peres (R), Cristante (R)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Ajax-Roma