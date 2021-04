Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 7 aprile: scoppia la passione tra Camino e Maite

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 7 aprile 2021. Che cosa vedremo nella soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Camino si trova molto bene con Maite. Nell’artista la Pasamar vede un punto di riferimento, un’amica, una confidente, una maestra. Che regalo speciale ha fatto Camino a Maite? Che cosa succede tra di loro?

Camino ha la testa fra le nuvole ed Emilio sospetta che sia innamorata.

La Pasamar sembra aver trovato in Maite un punto di riferimento.

Camino è affascinata anche dalle idee progressiste della pittrice, tanto che ha cominciato anche a interessarsi di politica.

Maite, dal canto suo, trova che l’allieva abbia notevole talento e la esorta a iscriversi a una scuola d’arte e ad aprire la sua mente a nuovi orizzonti, non solo culturali, ma anche per quanto riguarda l’amore.

Leggi anche: Una Vita, anticipazioni dall’1 al 5 marzo: Marcia sta male per amore

All’artista la sorella di Emilio si è sentita di confessare la violenza subìta in passato alla Tenuta Valdeza. Inoltre si è trovata così a suo agio con lei da decidere di posare nuda per i suoi quadri come ricompensa per le lezioni.

Un giorno Camino va nell’atelier di Maite e vede il ritratto che le ha fatto la pittrice.

Fra le due donne scoppia la passione e si baciano.

Ursula ha rivelato a Santiago di sapere che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias, tramite Andrade, e gli ja proposto di unirsi a lei contro la donna. Santiago tradirà Genoveva?

La Salmeron ha pensato di fare una sorpresa a Felipe. Al ritorno dal trionfale ricevimento al Palazzo reale, Genoveva dice all’avvocato che crede di essere incinta.

Felipe è sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia.

Liberto, dal canto suo, gli consiglia di sposare Genoveva per evitare uno scandalo.

Potrebbe interessarti: Una Vita, anticipazioni oggi 22 settembre: è passione tra Felipe e Genoveva

“Una Vita”, ideata da Aurora Guerra, stessa creatrice de “Il Segreto”, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 10 aprile “Una Vita” viene trasmessa dalle 14.10 alle 15.40 sempre su Canale 5 prima di “Verissimo”.