tempesta-d’amore-19-25-aprile-2021-anticipazioni-e-trame-tedesche

Tempesta d’amore anticipazioni settimana 19-25 aprile 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 19-25 aprile 2021? Stiamo parlando della soap opera tedesca creata da Bea Schimdt e trasmessa a partire dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste.

In Italia la soap esordisce il 5 giugno 2006 su Canale 5, ma a partire dal 2 luglio 2007 si trasferisce su Rete 4, dove continua la messa in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 19:35 circa.

Tempesta d’amore ha già superato le 3000 puntate nel 2018, ma è ancora piena di tante storie e vicende da raccontarci!

Robert in Tempesta d’amore Credits Das Erste

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda dal 19-25 aprile 2021, Amelie confessa tutta la verità su Steffen e sui suoi intrighi. Tim capisce allora che Franzi deve sapere al più presto come stanno le cose. Solo in questo modo, infatti, la ragazza potrà lasciare Steffen per sempre.

Nel frattempo Werner e Christoph riescono a raggruppare i soldi che gli scagnozzi di Ariane gli hanno chiesto in cambio delle prove video. Ma poi scoprono che i due se ne sono andati via. Christoph decide così di giocare d’azzardo: afferma ad Ariane di essere il proprietario dell’intero video e poi la ricatta.

Intanto Michael e Rosalie si preoccupano perché non trovano André. Ma se lei immagina che l’uomo sia caduto vittima di un fantasma del fiume, Michael, invece, vede la situazione in modo più realistico e teme che gli sia successo qualcosa di serio. Riusciranno a trovarlo?

Più tardi, quando Alfons e Hildegard scoprono che Werner ha bisogno di soldi per ottenere un po’ di vantaggio su Ariane, decidono di volerlo aiutare. Werner allora ne rimane commosso, ma alla fine rifiuta il loro aiuto.

Intanto Ariane trova un modo per mettere sotto pressione anche i Saalfeld: minaccia di denunciare Robert. Per impedirlo, dovranno pagarla con una parte delle azioni. Christoph e Werner sono pronti a ragionarne insieme, ma Robert non vuole saperne nulla.

Intanto Franzi e Tim sono al settimo cielo: ora che Steffen non è più tra i piedi, i due possono finalmente essere onesti sui loro sentimenti l’uno per l’altra. Ma il piano per la prima serata di coppia rischia di fallire …

Più tardi, quando Cornelia scopre che Robert sta pensando di andarsene, capisce di non avere più molto tempo per rivelargli i suoi sentimenti. Tuttavia decide di rimanere lo stesso al suo fianco scoprendo così che anche lui un tempo era innamorato di lei. Cornelia non crede alle sue orecchie, ma prende un bel respiro per confessargli qualcosa di inaspettato.

Poco dopo Robert annuncia di voler lasciare per sempre il “Fürstenhof”, costringendo così Christoph e Werner a tornare a fare progetti con la perfida Ariane.