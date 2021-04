La panna cotta al limone e composta di fragole è un goloso dolce al cucchiaio semplice da fare e che, di solito, accontenta tutti. Potete prepararla nei gusti più disparati e abbinarla a frutta fresca, composte, coulis, panna montata, ganache…

In questa versione, al posto della comune gelatina in fogli, abbiamo usato l’agar (o agar agar), un gelificante di origine vegetale, derivato da alcuni tipi di alghe rosse. È un ottimo sostituto della cosiddetta “colla di pesce” (ottenuta da ossa bovine e altri tessuti connettivi di origine animale), e va bene anche per chi segue un regime vegano. Il risultato sarà un prodotto compatto, ma più morbido e meno gelatinoso.

Il sapore dell’agar agar è neutro e per questo perfetto per preparazioni sia dolci che salate. Lo si può trovare in vendita in diverse forme: in fiocchi o in scaglie, in fili o in polvere. Quest’ultima versione è quella più pratica da usare, ne basta davvero una quantità minima per avere l’effetto gelificante desiderato. 4 g di agar agar (1 cucchiaino da caffè raso) corrispondono a ca. 6 fogli di gelatina o colla di pesce, e corrispondono alla quantità necessaria per gelificare o addensare 500 ml di liquido. Infine è fondamentale ricordare che l’agar agar va sciolto nel liquido bollente, l’effetto gelificante si raggiunge con il raffreddamento della preparazione.

Per una presentazione allegra e primaverile, decorate i bicchieri con foglioline di menta fresca, un fiore e una mezza fragola.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti



Tempo di cottura: 20 minuti



Tempo totale: 30 minuti + circa 3 ore di riposo

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la panna cotta:

400 g Panna

100 g Yogurt

100 g Zucchero

3 g Agar Agar 1 cucchiaino da caffè raso

1 Limone buccia grattugiata

½ cucchiaino Vaniglia in polvere facoltativo

Per la composta:

300 g Fragole

3 cucchiai Zucchero

1 g Agar Agar (1/3 di cucchiaino da caffè)

Menta

1 cucchiaio di succo Limone

Per decorare:

Fragole

Preparazione

Per preparare la ricetta della panna cotta al limone e composta di fragole, cominciate dalla composta. Lavate le fragole, tagliatele a piccoli dadini e mettetele in un pentolino con la menta, lo zucchero e il succo di limone.

Lasciate cuocere per 10 minuti circa, fino a quando si saranno sfatte e addensate leggermente.

Sciogliete in pochissima acqua bollente l’agar agar, unitelo alla composta e mescolate bene, lasciate sobbollire un altro minuto quindi togliete dal fuoco e frullate con il mixer ad immersione.

Lasciate raffreddare e rapprendere.

Versate la panna in un pentolino con la polvere di vaniglia, lo zucchero e metà buccia di limone grattugiata, mettete a cuocere sul fuoco mescolando fino a quando raggiungerà il bollore, unite l’agar agar e lasciate sobbollire pochi minuti sempre mescolando con una frusta.

Togliete dal fuoco, unite lo yogurt e la restante buccia di limone, mescolate bene e lasciate raffreddare un po’, quindi versate nei bicchieri e lasciate raffreddare completamente.

Una volta fredda, mettete a riposare in frigorifero almeno un’ora.

Prendete i bicchieri dal frigorifero, versate su ciascuno la composta di fragole e lasciate riposare e rapprendere in frigorifero.

Poco prima di servire completate con le fragole e foglie di menta a vostro piacere.