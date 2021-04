lukaku-lautaro,-l’inter-contro-il-sassuolo-fa-la-decima-vittoria-consecutiva.

Inter Milan’s Romelu Lukaku (C) jubilates after scoring goal of 1 to 0 during the Italian serie A soccer match between FC Inter and US Sassuolo at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 7 April 2021.

L’Inter batte il Sassuolo 2-1 nel recupero della 28/a giornata della Serie A e vede lo scudetto sempre più vicino. La squadra di Conte mette a segno la decima vittoria di fila e fa salire a +11 il vantaggio sul Milan secondo in classifica: ci pensa Lukaku al 10′ del primo tempo ad aprire le marcature.

Il raddoppio nel 22′ della ripresa con Lautaro: gli emiliani accorciano le distanze al 40′ con Traoré.

A nove giornate dalla fine del campionato l’Inter è a un passo dal titolo.

“Mancano nove partite e ogni gara per vale sei punti, non tre. Ogni partita che chiudiamo vincendo mettiamo un mattone pesante non solo sulla nostra classifica ma anche per chi sta inseguendo. C’era da fare uno step per diventare una pretendente allo scudetto, alzare la soglia di cattiveria e resilienza: stiamo cercando di fare qualcosa di bello anche per la città che da dieci anni non vince, perché per nove ha sempre vinto la stessa squadre, e sarebbe veramente bello se fossimo noi a spodestare questo regno”. Così Antonio Conte, parlando a Dazn, dopo la vittoria dell’Inter sul Sassuolo che porta a +11 il vantaggio sul Milan. (ANSA).