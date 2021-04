Lol-Chi ride è fuori: cosa sta accadendo che non era stato previsto

Spread the love











Lol- Chi ride è fuori è il nuovo programma con inizio fissato per il mese di aprile, che si preannuncia già un grandissimo successo. Si tratta del nuovo comedy show, che è approdato già da qualche giorno sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Ma di cosa si tratta?

Lol- Chi ride è fuori, il nuovo format che sta spopolando

E’ sostanzialmente una vera e propria sfida tra 10 comici che sembra abbia entusiasmato il pubblico italiano, con tanto di commenti e meme che hanno già invaso il web. I dieci concorrenti sono tutti chiusi in una stanza e chi ride di fatto viene eliminato. I concorrenti in totale hanno ben 6 ore di tempo per poter fare capitolare gli avversari. E’ un tutti contro tutti, tra gag, imitazioni, improvvisazioni, costumi, gag e oggetti, mettendo in scena delle situazioni davvero paradossali. Al primo sorriso scatta l’ammonizione, poi al secondo cartellino gialli si viene espulsi. I conduttori sono Fedez e Mara Maionchi.

Sui social spopola Lillo e il suo Posaman, tutti pazzi per lui

Tanti gli hashtag di tendenza, tutti dedicati al programma. Al momento sono state registrate soltanto quattro puntate, ma ben presto ne arriveranno altre. Queste sembra abbiano già scatenato gli utenti social. Ma tra tutti ci sarebbe un personaggio che sta davvero sbancando e si tratterebbe di Lillo ed il suo Posaman. Di chi si tratta? E’ questo un supereroe che praticamente assume una posa differente ogni qualvolta viene nominato. Questo personaggio ha già tanto divertito il pubblico a casa ed è diventato protagonista di tante meme. Sui social in molti lo hanno nominato e soprattutto elogiato. «Ma quali Avengers, il vero supereroe è Posaman», ha scritto un utente. «Posaman in realtà è Mark Bresciano», scrive un altro ancora.

Il Mignottone pazzo, il tormentone dell’estate 2021?

Un altro personaggio che al momento è in testa alla classifica è il Mignottone pazzo, interpretato da Michela Giraud. Quest’ultima sembra che nel corso di una puntata abbia fatto un monologo con tanto di canzoncina che parla della reazione della stessa, in seguito alla fine di una storia d’amore. Anche in questo caso sui social, in molti hanno ripreso questo personaggio. «Io come Michela Giraud dopo la pandemia: Mignottone pazzo», ha scritto una ragazza sui social. C’è ancora chi parla del motivetto lanciato dalla Giraud definendolo la prossima hit dell’estate. Insomma, queste prime quattro puntate del programma sembra abbiano già mandato tutti fuori di testa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...