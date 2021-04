lo-sport-saviglianese-piange-la-scomparsa-dell’ex-calciatore-fabrizio-bertone

Fabrizio Bertone

Il mondo del calcio saviglianese è in lutto per la scomparsa a soli 44 anni di Fabrizio Bertone: dipendente della Savigliano Motori, era cresciuto nel settore giovanile della Saviglianese, per poi vestire la maglia della prima squadra dei “Maghi”. In carriera ha giocato anche a Racconigi, prima di dedicarsi al futsal.

Bertone, ricordato in queste ore da ex compagni di squadra ed addetti ai lavori, si è spento all’Ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, dove era ricoverato per l’aggravarsi della malattia che lo affliggeva: lascia il padre Giovanni e la madre Giuseppina. Oggi (14.30) a Savigliano i funerali, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve.