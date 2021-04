la-reinvenzione-del-classico

La durata degli oggetti nel tempo è uno dei valori fondamentali per un design sostenibile. Mai come in questo momento, infatti, era accaduto di vivere così intensamente e a lungo gli spazi abitativi e mai prima d’ora si era concretizzata in maniera così realistica e urgente l’idea di comfort domestico, intesa in senso così esteso da coinvolgere la percezione estetica delle nostre case, indirizzando la sensibilità individuale verso spazi a misura d’uomo non solo dal punto vista funzionale. Questo concetto riguarda soprattutto l’ambiente bagno, lo spazio di casa che più degli altri conferma la sua camaleontica vocazione alla personalizzazione e all’interpretazione di visioni sincronizzate sul presente. Oggi abbiamo bisogno di forme rassicuranti e avvolgenti, che attribuiscano calore e familiarità agli ambienti che viviamo, e nella stanza da bagno si incrociano i nuovi cardini dell’architettura di interni e i più interessanti filoni della ricerca progettuale: dai materiali inediti a quelli storici ripensati, dalla tecnologia per produrre a quella per controllare i dispositivi, dal design più rigoroso fino a nuove modalità della decorazione. Con un’attenzione specifica al benessere, poiché i materiali, le tecniche di manifattura, la sperimentazione cromatica, la relazione tra forma e funzione e l’empatia con gli oggetti devono contribuire a creare armonia e interpretare il nostro stile, ma senza raccontare la nostra intimità. Si tratta di un percorso sottile e attuale, sfumato ma intenzionale, che si ispira a una rilettura dei canoni classici declinati sulle esigenze dell’abitare contemporaneo. Passato e presente si fondono in una nuova concordanza di idee, e ispirano la rappresentazione stilistica del New Classic.

DevonDevon, Zelda mobile trucco

Un mood intercettato alla perfezione da Devon&Devon, la cui cifra distintiva fin dalla fondazione è trarre ispirazione dal passato per dare nuova forma al presente. In trent’anni di attività, l’azienda ha continuamente riletto momenti della storia del design molto lontani tra loro sia in termini temporali sia geografici e riportato nelle sale da bagno contemporanee atmosfere, forme e funzioni attinte dall’epoca vittoriana e dagli anni 50, dal Romanticismo europeo e dall’Art Déco americana, dal ’700 Francese e dal Bauhaus. Questa vocazione naturale per lo stile classico-contemporaneo incontra oggi una delle tendenze più significative a livello sociale: scegliere prodotti da comprare oggi e da amare per sempre. I clienti fanno scelte sempre più consapevoli in termini di sostenibilità dei consumi e prediligono prodotti dalla bellezza senza tempo, slegati dalle mode passeggere e fatti per durare a lungo, mantenendo inalterata la loro desiderabilità. Il new classic di Devon&Devon, che distilla il meglio della storia del design e lo declina sulle esigenze dell’abitare contemporaneo, risponde perfettamente a questa nuova sensibilità. Tra i prodotti-simbolo del New Classic di Devon&Devon, per esempio, c’è il mobile da trucco Zelda, che reinterpreta in chiave contemporanea la classica toelètta da camera. Definita da linee sinuose e forme stondate, che culminano nell’ampia circonferenza del grande specchio diamantato, la nuova toelètta di Devon&Devon ha ante e cassetti in legno laccato, gambe in ottone e piano in marmo. Tra i due cassettini, un vassoio estraibile rivestito di velluto. Il suo nome è un omaggio esplicito alla femminilità non convenzionale e al carisma irresistibile della moglie e musa di Francis Scott Fitzgerald, autore de Il Grande Gatsby.

DevonDevon, New Classic, Scottie mobile portalavabo

Chiusa come è in se stessa, facile da isolare dalla continuità stilistica richiesta agli altri spazi della casa, peraltro, la sala da bagno è per natura il luogo privilegiato della sperimentazione cromatica. Nonostante ogni anno il mondo del design e quello della moda stilino le loro classifiche dei colori di tendenza, Devon&Devon ha scelto di non puntare su una palette di “brand colors”. Per l’azienda il colore perfetto è quello desiderato dai clienti. Per questo motivo tutti i prodotti iconici Devon&Devon sono personalizzabili scegliendo tra gli oltre 500 colori della gamma NCS (Natural Colour System), un sistema logico di ordinamento delle tonalità che si basa sul modo in cui queste sono percepite. Sul sito devon-devon.com è disponibile un configuratore che, in pochi click, permette di selezionare, visualizzare e acquistare qualunque declinazione cromatica di vasche e mobili da bagno.

Devon&Devon, vasca Celine

Devon&Devon fa parte del Gruppo Italcer, una delle più importanti realtà italiane nel settore ceramico. L’appartenenza al gruppo ha permesso all’azienda di investire risorse e competenze nella ricerca e nello sviluppo di materiali eco-friendly, capaci di rispondere alle richieste di una clientela sempre più esigente in tema di sostenibilità. Materiali innovativi sono stati impiegati sia per la produzione di nuovi prodotti sia per le riedizioni eco-sostenibili di alcune delle icone del brand. Come la nuovissima vasca freestanding Celine White, che con il suo stile squisitamente classico e le sue superfici soft-touch simili a quelle della pietra naturale levigata, è la sintesi perfetta dell’eleganza della tradizione e della qualità dell’innovazione. Il suo corpo monolitico mantiene inalterata la purezza delle linee e la sinuosità delle modanature della Celine originale e ne declina la sofisticata ispirazione classica con materiali e tecnologie produttive nuove. Celine White è realizzata in White Tec Plus, un materiale ecosostenibile certificato Green Guard Gold dal LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, il sistema statunitense di classificazione dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica), prodotto in esclusiva per Devon&Devon. Per la sua produzione vengono impiegate resine di origine vegetale Biobased che sostituiscono con l’amido di mais un componente tradizionalmente derivato dal petrolio.

DevonDevon, vasca Hollywood

Come quelle tradizionali in ghisa, le vasche di Devon&Devon in White Tec mantengono molto a lungo il tepore dell’acqua contenendo di conseguenza i consumi idrici e assicurando uno straordinario benessere a chi le utilizza. Un plus ragguardevole, specie in un momento come questo che ci porta a trascorrere sempre più tempo in casa e a desiderare di avere a disposizione spazi intimi e soprattutto esclusivi: perché prenderci cura di noi stessi è l’unico vero lusso della vita.