isola-dei-famosi:-elisa-isoardi-“rinata”-su-playa-esperanza

Come sta vivendo l’avventura su Playa Esperanza Elisa Isoardi? La ex conduttrice de La prova del cuoco ha finalmente trovato un perfetto equilibrio grazie anche alle sue compagne di avventura Miryea Stabile e Vera Gemma e sta dimostrando quello che vale davvero…

Elisa Isoardi è un’altra naufraga. Da quando è approdata su Playa Esperanza il suo volto è cambiato, è molto più sereno. E lei sta vivendo finalmente una nuova isola, un’Isola dei famosi che davvero le piace. Playa Esperanza non è l’ultima spiaggia, ma è la spiaggia del riscatto, quello in cui lei sente di poter dimostrare davvero chi è.

Playa Esperanza: il riscatto della Isoardi

La vicinanza delle sue due compagne di avventura, Vera Gemma e Miryea Stabile, rasserena la ex conduttrice della prova del cuoco. Elisa si sente felice ed appagata. Insieme alle sue compagne di avventura riesce a fare tante cose e a raggiungere diversi obiettivi. L’isola è bella, pulita, ordinata. Le tre donne, in barba a chi dice che le femmine non sanno stare insieme non sanno fare gruppo, sono ben organizzate, si sostengono e si supportano vicendevolmente.

Gioco di squadra a Playa Esperanza

Nessuno sta cercando di prevalere sull’altra, sono una squadra. Dopo le difficoltà iniziali dovute al maltempo (è piovuto per cinque giorni consecutivi e il fuoco si è spento) le tre donne sono riuscite a trovare una soluzione: inoltrandosi nella foresta della loro isola sono riuscite a trovare legna asciutta e sono riuscite finalmente a riaccendere il fuoco. Ora la vita per loro sarà più facile: si può mangiare riso e pure il pesce cotto.

Come finirà per Elisa all’isola dei famosi ancora non è dato saperlo, quello che si sa è che in questo momento la Isoardi sta vivendo un momento d’oro del suo percorso nel reality show condotto da Ilary Basi.