coronavirus-nel-mondo:-in-brasile-oltre-4-mila-vittime-in-24-ore,-la-turchia-sfiora-i-50-mila-casi-al-giorno

Nuovo record di vittime per il Brasile: 4.195 in un giorno

Il Brasile infrange un nuovo tragico record per quanto riguarda le vittime di Covid-19. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 4.195 morti e 86.979 contagi. Lo rivela il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). È la prima volta in Brasile che in un giorno si superano i 4 mila morti. Il bilancio totale sale a 336.947 vittime a fronte di 13.100.580 casi accertati dall’inizio della pandemia.

Colloquio Bolsonaro-Putin, in Brasile partita la produzione del vaccino Sputnik

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha telefonato al suo omologo russo Vladimir Putin per trattare l’acquisto di nuovi lotti del vaccino anti Covid-19 Sputnik V, di cui è già cominciata la produzione in Brasile in attesa dell’autorizzazione dell’ente regolatore. “E’ stato un colloquio molto produttivo. Se dio vuole, a breve avremo risolto la questione del vaccino Sputnik”, ha detto Bolsonaro in un breve video postato sui social. Il governo brasiliano ha firmato lo scorso 12 marzo un contratto per l’acquisto di 10 milioni di dosi del vaccino russo. Il vaccino Sputnik V non ha tuttavia ancora ottenuto l’autorizzazione dall’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa). Lo scorso 30 marzo, è stato intanto consegnato al governo il primo lotto di 100 mila dosi di Sputnik V prodotte sul suolo brasiliano dall’azienda farmaceutica ‘Uniao Quimicà di Brasilia. Tre settimane fa, il sito brasiliano G1 aveva rivelato che l’amministrazione Trump aveva fatto pressioni sul governo brasiliano per dissuaderlo dall’acquistare il vaccino russo.

L’Australia protesta: “L’Europa lasci partire i nostri vaccini”

L’Australia chiede all’Unione Europa di sbloccare l’esportazione dell’intera fornitura di 3,8 milioni di dosi ci vaccino anti Covid che il Paese aveva pre-ordinato. “Se l’Ue è davvero contenta che queste licenze di esportazione vengano concesse e che le loro 3,8 milioni di dosi arrivino in Australia, allora li incoraggiamo a farlo”, ha detto il primo ministro Scott Morrison. L’Australia lamenta il mancato arrivo di 3,1 milioni di dosi di AstraZeneca che avrebbero dovuto arrivare a fine marzo per consentirle di rispettare il programma della propria campagna di vaccinazione.

La pandemia accelera in Turchia, sfiorati i 50 mila contagi al giorno

Non si arresta la crescita dei casi di coronavirus in Turchia, dove ormai il numero dei positivi su base giornaliera sfiora quota 50 mila, quasi dieci volte il numero raggiunto a fine gennaio. Dati da record, ben più alti dei 30 mila casi al giorno di fine novembre, quando a tutto il Paese furono imposte restrizioni poi allentate a partire da marzo. La scorsa settimana il presidente Recep Tayyip Erdogan ha ventilato un nuovo inasprimento del lockdown, magari durante durante il mese del Ramadan, che inizia il 13 aprile.

Il Messico autorizza l’uso del vaccino indiano Covaxin

L’autorità di regolamentazione sanitaria del Messico, Cofepris, ha autorizzato l’uso di emergenza del vaccino indiano Covaxin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard. “Decisione molto tempestiva del Cofepris di autorizzare l’uso di emergenza del vaccino Covaxin prodotto in India. Le opzioni per la vaccinazione contro il Covid-19 in Messico stanno aumentando”, ha detto Ebrard su Twitter.

In Argentina nuovo record di contagi: quasi 21 mila in 24 ore

L’Argentina ha registrato 20.870 casi di Covid-19, il più alto numero di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia. Il record precedente risaliva al 21 ottobre dello scorso anno, quando c’erano stati 18.326 positivi, e questo nuovo picco si verifica in un momento in cui i casi stanno accelerando: solo nelle ultime 24 ore ci sono stati 7.203 casi in più rispetto al giorno precedente quando le autorità avevano confermato 13.667 contagi. Proprio a causa di questo picco, le autorità argentine hanno aumentato le restrizioni e le raccomandazioni sanitarie ma nel lungo weekend di Pasqua è stata consentita l’attività turistica.