chiara-ferragni,-posta-la-prima-foto-di-leone-e-di-vittoria-ma-non-tutto-va-come-previsto

Chiara Ferragni come sappiamo soltanto da pochi giorni è diventata mamma per la seconda volta ed ha messo al mondo una bambina di nome Vittoria. L’imprenditrice digitale ed il marito sembrano essere al settimo cielo per questa bambina ed anche il piccolo Leone sembra essere molto felice, anche se ha già mostrato i primi segni di gelosia. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Chiara Ferragni e Fedez, Pasqua in casa per i Ferragnez

Da pochi giorni i Ferragnez sono diventati genitori per la seconda volta. Adesso la famiglia sembra essere al completo e non potrebbero essere felici di questo. Ad ogni modo, Chiara e Fedez sembra abbiano pubblicato nelle scorse ore un video, dove sembra che il piccolo Leone accusi un pò di gelosia nei confronti della sorellina appena arrivata. Ma procediamo con ordine. Fedez e la moglie, hanno trascorso la Pasqua in casa, così come milioni di italiani, ed hanno invitato soltanto la mamma di Chiara e la sorella Valentina.

La prima foto di Leone e Vittoria, il video sul profilo di Chiara

Proprio in occasione di questa festività, Chiara ha voluto scattare una foto ai due fratellini insieme, Vittoria e Leone. Quest’ultimo teneva in braccio la piccola. Nel video in questione, Chiara piuttosto felice e sorridente chiede a Leone “Come siete belli, c’è Vitto e la tiene il suo fratellone? “. A quel punto il piccolo di casa avrebbe annuito anche seppur poco convinto. L’imprenditrice quindi, le avrebbe chiesto di fare un bel sorriso ed è stato proprio in quel momento che il piccolo ha acconsentito, ma avrebbe immediatamente spiazzato tutti dicendo “Adesso la mettiamo nel passeggino? La mettiamo nel passeggino?”.

La gelosia del piccolo Leone spiazza tutti

Ovviamente dopo aver ascoltato queste parole, inevitabilmente i Ferragnez sono scoppiati tutti a ridere. «Com’è delicato, gelosone», avrebbe esclamato qualcuno ed ancora «Dimmi che sei geloso, senza dirmi che sei geloso». Qualcun altro avrebbe esclamato ancora «Voleva dire ‘adesso me la togliete di torno?’».Del resto che il piccolo Leone fosse un pò geloso della sorellina, lo si era intuito nei giorni scorsi ed anche la prima volta che l’ha vista. Nel giorno in cui i genitori, Fedez e Chiara sono tornati dalla clinica Mangiagalli, il piccolo Leone era davvero molto felice, ma in alcune occasioni aveva mostrato un velo sottile di gelosia. Potremmo dire che è quasi normale, visto che fino a poche settimane fa, era soltanto lui al centro dell’attenzione e adesso invece “deve condividere” l’affetto della sua famiglia, con la piccola Vittoria.

