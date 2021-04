belen-rodriguez-e-antonino-spinalbese-si-sposeranno?

In questi giorni il web è animato da una notizia o, meglio, un gossip scoppiettante: alcuni avrebbero ipotizzato le nozze lampo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, suo attuale compagno.

I due, infatti, in questo momento sono in attesa di diventare genitori della piccola Luna Marie e l’indiscrezione sarebbe nata sulla convinzione che i due vorrebbero fare il grande passo prima che la piccola nasca.

Tuttavia, Fanpage avrebbe messo a zittire questo gossip. Niente fiori d’arancio, al momento, per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Il motivo, secondo una fonte anonima citata da Fanpage e vicina alla coppia, sarebbe il seguente:

Sposare Antonino nell’arco dei prossimi due o tre mesi avrebbe inoltre un impedimento difficilmente superabile dal punto di vista formale. All’epoca della riappacificazione con Stefano De Martino, suo ex marito, la Rodriguez aveva fatto sapere che la pratica di divorzio non era mai stata ufficialmente completata, sebbene non per volere dei diretti interessati. “In realtà non è mai arrivato neppure il divorzio”, aveva dichiarato l’argentina nell’aprile 2019. Proprio in quel periodo i due erano tornati insieme, salvo poi lasciarsi definitivamente un anno dopo. Quella situazione, da un punto di vista meramente burocratico, non sarebbe ancora risolta. Difficile quindi che Belen Rodriguez possa sposare il suo Antonino senza prima concludere formalmente il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, con il quale ha mantenuto un rapporto civile.