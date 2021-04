AstraZeneca, uso preferenziale per gli over 60: sì a seconda dose

In base all’analisi dei dati sulla mortalità, che colpisce soprattutto vittime nella fascia di età anziana, l’ipotesi è quella di “raccomandare l’uso preferenziale” dei vaccini Astrazeneca per i cittadini “oltre i 60 anni”. Secondo quanto apprende LaPresse, lo ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, prendendo la parola all’incontro tra governo, Regioni, Anci e Upi in corso questa sera. Locatelli ha anche spiegato che “non ci sono elementi per scoraggiare” l’uso per la seconda dose.



“Ad oggi tutti gli eventi di tipo trombotico associati alla somministrazione del vaccino” si è verificato “dopo la prima e non la seconda dose. Però solo un numero ridotto di persone ha avuto la seconda dose”. Secondo quanto apprende LaPresse, lo ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, alla riunione tra governo ed enti locali sul dossier Astrazeneca. “Ad oggi – avrebbe aggiunto -, per chi non ha avuto complicanze non si esclude la somministrazione della seconda dose ancora con Astrazeneca”.



Secondo quanto apprende LaPresse, il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla riunione tra governo ed enti locali sul dossier Astrazeneca, “arriveranno indicazioni precise” dall’esecutivo, “probabilmente nella notte”.



Da domani apertura delle somministrazioni con Astrazeneca alla fascia d’età “tra i 60-79 anni”. Lo avrebbe detto, secondo quanto apprende LaPresse, il commissario straordinario per l’emergenza Covid e la campagna vaccinale, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso dell’incontro tra governo ed enti locali sul dossier Astrazeneca. Il generale ha spiegato che si tratta di “circa 13 milioni di persone” delle quali “2 milioni hanno già ricevuto la prima dose”.



Secondo quanto apprende LaPresse da fonti di governo, la fascia prioritaria è ancora quella di età più elevata, quindi la raccomandazione di utilizzare Astrazeneca per gli over 60 non dovrebbe impedire il raggiungimento delle 500mila somministrazioni al giorno entro fine aprile.



“L’Ema ha valutato nuovi dati resi disponibili per quanto riguarda lo sviluppo di fenomeni trombotici. Il nesso di causalità, seppur non dimostrato definitivamente, è dichiarato come plausibile”. Così direttore del Consiglio superiore di Sanita’, Franco Locatelli, in conferenza stampa. “La maggior parte degli eventi trombotici per Astrazeneca si sono osservati in soggetti di sesso femminile sotto i 60 anni di età”. Così il direttore del Consiglio superiore di Sanita’, Franco Locatelli, in conferenza stampa. “I vantaggi della vaccinazione con Astrazeneca superano di gran lunga i potenziali rischi”. Così il direttore del Consiglio superiore di Sanita’, Franco Locatelli



“Parlare di eventi rari è molto difficile, si genera paura che non deve essere tale. In Inghilterra hanno vaccinato più di 18 milioni di persone”. Così in conferenza stampa il direttore generale AIfa, Nicola Magrini. “Gli eventi trombotici non riscontrati con altri vaccini hanno portato a questa scelta preferenziale”. osì in conferenza stampa il direttore generale Aifa, Nicola Magrini.

