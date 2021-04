arriva-l’ultima-puntata-di-leonardo

Di Leonardo l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

Leonardo debutta con la prima puntata (episodi 1 e 2) martedì 23 marzo 2021 su Rai 1 alle 21.25 circa. Gli ascolti stellari dell’appuntamento di esordio sono la dimostrazione di come “l’Italia possa essere protagonista di un immaginario universale, a cominciare dai grandi artisti come Leonardo da Vinci, orgoglio italiano ma patrimonio universale”. Queste le parole del direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Guardando al percorso completo di questa fiction in merito alla messa in onda in tv, ci chiediamo: di Leonardo l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

Per rendere giustizia alla “attenzione maniacale di Leonardo per i dettagli” come viene definita da uno dei registi della fiction, Dan Percival, forse non sarebbero bastate un milione di puntate. Essendo Leonardo “un uomo ossessivo, in perpetua tensione, totalmente votato alla ricerca, instancabile e sempre insoddisfatto”, la compressione della sua storia entro una cornice seriale è difficile. Tuttavia, per questa prima stagione si arriva al capolinea con l’ultima puntata martedì 13 aprile 2021, salvo variazioni di palinsesto.

Leonardo finale e numero puntate

Matilda De Angelis in una scena di Leonardo. Credits: Angelo Turetta e Rai

Per raccontare il genio di Leonardo, in questa fiction che vede alla regia Dan Percival e Alexis Sweet, sono concepiti otto episodi. Creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, prodotta da Luca Bernabei, per la messa in onda in Italia questi episodi sono accorpati a due a due. Ne consegue che siano solo quattro gli appuntamenti su Rai 1.

Prima puntata – martedì 23 marzo 2021

– martedì 23 marzo 2021 Seconda puntata – martedì 30 marzo 2021

– martedì 30 marzo 2021 Terza puntata – martedì 6 aprile 2021

– martedì 6 aprile 2021 Quarta puntata – martedì 13 aprile 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Leonardo su Rai 1 è soggetta a variazioni.

Di Leonardo l’ultima puntata porta alla conclusione del racconto di una delle più enigmatiche figure della storia. Il bisogno profondo di ricerca e di scoperta guida Leonardo da Vinci alla ricerca di una spiegazione e di una rivelazione dei segreti del mondo.