Amici, Martina e il probabile amore sbocciato nel programma: “Parlavo solo con lui” | Ecco di chi si tratta

Lo sfogo di Martina Miliddi dopo l’eliminazione dell’ultimo concorrente del reality potrebbe portare ad una svolta improvvisa. È amore?

Martina Miliddi concorrente di Amici20

La terza puntata del reality show Amici di Maria De Filippi ha regalato moltissimi colpi di scena e soprattutto ha rivelato le debolezze di Martina Miliddi.

La concorrente infatti, tornata all’interno della scuola dopo la puntata, non ha potuto trattenere l’emozione per l’eliminazione di uno dei concorrenti ai quali era più affezionata.

Ma di chi si tratta? Potrebbe essere la sua nuova fiamma e per questo la giovane sembrava triste ed abbattuta quando ne parlava.

Le lacrime e la mancanza

“Non riesco a respirare senza di lui. È stata la cosa più bella del mio percorso.” Queste sono state le parole di Martina, con le lacrime agli occhi, nei confronti di Tommaso.

L’eliminazione del ballerino dalla casa ha totalmente sconvolto Martina, che aveva con lui una grandissima e forte amicizia… o forse di più di questo? Contando che all’interno del gioco Martina ha già un certo feeling con Aka7Even non si capisce come mai la giovane se la sia presa cosi tanto dell’uscita di Tommaso.

L’uscita di Tommaso

Dopo l’eliminazione di Tommaso La tristezza ha pervaso concorrenti e giudici. Anche la stessa Maria si è detta molto dispiaciuta. Tommaso si è detto di essere stato onorato di partecipare al programma, anche se con molta probabilità aveva già compreso in precedenza che era molto vicino all’eliminazione, come aveva anche delineato alla stessa insegnante Adriana Celentano durante un confronto face to face nel programma. La risposta della Celentano era stata eloquente:

Tommaso concorrente eliminato da Amici20

“Tu sabato hai fatto danza, dall’altra parte c’era vento, la camicia che volava, capelli svolazzanti. Vuoi fare quella roba li? È un valore aggiunto per me. Io non sono stata d’accordo con il giudizio della giuria. Ci troviamo su punti completamente diversi Tommaso se mi dici che Rosa è stata brava. Se tu vuoi che le coreografie ti vengano fatte da qualcun altro io non ho nessun problema. Se tu non ti riconosci, non ti trovi, non ti senti a tuo agio pensi che siano troppo difficili e non ti sembrano adatte a te io non ho nessun problema a non fartele. Ho capito la tua posizione, devo capire che intenzioni hai.”