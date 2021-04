alda-d’eusanio-parla-ancora-della-squalifica-dal-gf-vip-5-e-manda-un-altro-messaggio-a-laura-pausini

Spread the love











Alda D’Eusanio continua a parlare dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello Vip. La giornalista sembra non riesca proprio a darsi pace per quanto accadutole. Diciamo che non ha proprio preso bene la squalifica e proprio nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti. La conduttrice si è detta parecchio delusa dal trattamento riservatole dai vertici Mediaset. Si è concessa, così, una lunga intervista, nel corso della quale sembra aver dichiarato di essersi tanto pentita di aver partecipato al reality di Canale 5. Leggiamo le sue parole.

Alda D’Eusanio, l’ex gieffina non ha preso bene la squalifica

E’ stata all’interno della casa soltanto pochi giorni, eppure la sua partecipazione al reality non potrà di certo essere dimenticata. La giornalista, infatti, è stata praticamente eliminata dal Grande Fratello dopo aver pronunciato delle dichiarazioni piuttosto sconvolgenti. La giornalista sembra si sia pentita di aver fatto il GF Vip. Di questo e tanto altro, ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Vero. La conduttrice ha confessato, quindi, di essersi assolutamente pentita di aver fatto questa esperienza, che considera certamente un errore.

Il pentimento della giornalista

La D’Eusanio ha dichiarato: “Se sono pentita di aver partecipato al GF Vip? Sì. Tutto questo si sarebbe potuto evitare. Nella mia vita non ho mai avuto pentimenti per le mie esperienze professionali. Ma di questa sì, non la rifarei. Ho detto a un’amica che è stato un grande errore e lei mi ha risposto che non esistono gli errori, ma le esperienze. E allora io le rispondo adesso che di questa esperienza mi sono molto pentita”. Sono queste le parole dichiarate dalla conduttrice nel corso dell’intervista, nella quale si è aperta a 360°, confessando tutta la sua rabbia e delusione. Ad ogni modo, dopo tutto quello che è accaduto, Alda ha capito di aver sbagliato nel fare quelle accuse piuttosto pesanti su Laura Pausini ed il suo compagno per questo ha chiesto scusa.

Le scuse a Laura Pausini

Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, parecchie volte Alda ha chiesto scusa alla cantante. “Mi sento di dirle ancora una volta che le chiedo umilmente scusa. Sono felice di sapere che il loro sia un matrimonio bellissimo e felice. Quelle voci che ho udito erano solo parole cariche di invidia nei confronti di una donna e di un’artista – tra le mie preferite tra l’altro – che ha una meravigliosa famiglia in cui c’è un uomo che la ama davvero e che la rispetta. Quindi sono tanto felice per questo, ma dall’altra parte mi dà un dispiacere vero aver recato loro un problema di questa portata”. Queste le sue parole, attraverso le quali forse ha tentato di rimediare al danno causato. Nel frattempo la D’Eusanio continua ad aspettare un confronto con Mediaset che ancora, a distanza di diverse settimane, non è arrivato.

