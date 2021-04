valeria-fabrizi-nella-bufera,-i-social-le-si-rivoltano-contro-e-lei-dice-“quanta-sofferenza-…”

Spread the love











Una grande polemica sta sorgendo in questi giorni sulla figura di Valeria Fabrizi, la grande attrice che interpreta Suor Costanza in Che Dio ci aiuti 6. Ma cosa è accaduto? Pare che l’attrice abbia ricevuto un tapiro d’oro e sembra che non le abbia fatto proprio piacere. Inoltre, già qualche giorno fa, qualcos’altro pare fosse accaduto a Da noi a ruota libera, il talk domenicale di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini che va in onda subito dopo Domenica In. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Valeria Fabrizi, polemiche sull’attrice dopo l’intervento a Da noi a ruota libera

Pare che durante il collegamento, nel commentare una sua vecchia foto in bianco e nero d’epoca, la Fabrizi avesse commentato dicendo “Sembro un neg***o“. Sembra che subito dopo, essendosi resa conto della gaffe, l’attrice avrebbe cercato di togliere ogni imbarazzando, dicendo “una ragazza di colore”. Purtroppo però lo scivolone ormai era avvenuto e la Fabrizi è stata immediatamente ripresa sui social dove in molti si sono riservati, insultandola.

Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il tapiro

Per via di questo brutto scivolone, nelle scorse ore l’attrice è stata raggiunta da Valerio Staffelli, lo storico inviato del tg satirico Striscia la notizia, che le ha consegnato il tapiro d’oro. Valeria Fabrizi non sembra abbia preso bene la consegna di questo tapiro, ma ad ogni modo, ha cercato di difendersi dalle accuse e dagli insulti. “Amo la gente e sono sempre dalla parte dei deboli. Ora sto soffrendo, sono delusa dalle cattiverie”.

La Fabrizi delusa ed amareggiata dagli insulti, ma nessun pentimento

Queste le parole dell’attrice che però, non sembra essersi pentita di aver pronunciato quella parola, ma semplicemente ha dato una spiegazione, dicendo che questo è semplicemente il suo linguaggio ma che il suo intento non era di certo offendere nessuno. “Parlo così, è il mio linguaggio. Quella parola oggi è brutta, ma ai miei tempi si poteva usare”. Queste le parole dichiarate dall’attrice che ha cercato ancora di rimediare al danno subito, dicendo di essere una persona buona, generosa e di aver anche adottato nella sua vita. Insomma, dalle sue parole si è ben capito come il suo intento non fosse di certo insultare o dimostrare di essere razzista, ma pare che questo sia semplicemente il suo modo di parlare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...