Valentina Ferragni, dolorosa confessione: “Non è andata bene”

Valentina Ferragni confessa ai suoi follower che dovrà combattere con la malattia. I risultati delle analisi parlano chiaro



(Instagram)

Ha seguito le orme della più celebre sorella, ha un profilo con quasi 4 milioni di follower e da poco ha lanciato anche un suo marchio ufficiale. Valentina Ferragni avrebbe tutto per essere felice, ora che Chiara l’ha anche resa zia per la seconda volta. Ma deve fare i conti con un problema di salute non semplice da risolvere e che ha voluto condividere con tutti dal suo profilo.

Con un post doloroso, la sorella più piccola di Chiara Ferragni ha spiegato che le ultime analisi non sono andate bene e hanno confermato la natura del suol disturbo. Valentina soffre di insulinoresistenza, una malattia che alla lunga potrebbe anche comportare problemi seri come il diabete mellito di tipo B.

Ma lei ha voluto farlo sapere a tutti perché altre ragazze non abbiano paura a fare esami specifici per scoprire se soffrono di questa malattia senza saperlo. “Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Chiara Ferragni e quel dettaglio durante il parto: svelata a tutti la verità

Valentina Ferragni e la lotta contro la malattia ma anche contro i follower troppo insistenti: ecco come risponde

L’insulinoresistenza, è in pratica una bassa sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina, e deriva in genere da cause ormonali oppure genetiche o farmacologiche. Ora che Valentina conosce esattamente il nemico contro cui deve combattere comunque si farà forza e tirerà dritto.

(Instagram)

Come ha tirato dritto qualche fa quando continuavano a tempestarla di domande sulla sua presunta gravidanza avendo notato forme più rotonde. In realtà potrebbero essere doute al suol disturbo, ma per i follower invece erano altro. “Lo so che non vedete l’ora che io e Luca ci sposiamo e abbiamo un figlio. Anche noi lo vogliamo, semplicemente prima vogliamo raggiungere degli obiettivi personali da soli. Non sono quella che impazzisce per sposarsi domani, quando succederà ne sarò felice ma per ora va bene così. Semplicemente se un giorno ho la pancia gonfia è perché ho la pancia gonfia. Tutte abbiamo la pancia gonfia, le smagliature, tutte non siamo perfette“, ha risposto.