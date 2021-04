VACCINOPOLI, FRA BUSINESS FARMACEUTICO E SCIENZA ETICA – Domenico Mastrangelo

Il capitalismo ha trasformato tutto in una forsennata corsa al profitto, anche la Medicina. Nel mondo capitalista le case farmaceutiche sono aziende private che producono farmaci che vanno smerciati in quantità industriali su scala globale; è da questa riflessione che parte l’intervista di Byoblu al dottor Domenico Mastrangelo.

Autore del libro ‘Vaccinopoli’, il dottor Mastrangelo, esperto di ematologia, oncologia e oftalmologia analizza il rapporto fra business farmaceutico e scienza etica e la nuova tecnologia alla base dei vaccini anti covid. Quali le differenze rispetto agli altri? Approfondendo inoltre il concetto di vaccinomica e adversomica.

Secondo Mastrangelo anche nella realizzazione dei vaccini non si dovrebbe mai dimenticare che non regge un’idea di farmaco uguale per tutti, prodotto in serie poiché: “Contrasta con le legge della biodiversità che esiste in natura”.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €285.445 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.