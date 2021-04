La torta fluffosa di Pasqua è una delle innumerevoli varianti della chiffon cake proposta dalle autrici Monica Zacchia e Valentina Cappello nel libro Le Fluffose, pubblicato da IFood nel 2016.

Si tratta di una torta molto morbida e ariosa, preparata in uno stampo particolare, quello da chiffon cake appunto, che ha la particolarità che non deve essere imburrato è infarinato e dal quale la torta si staccherà da sola, una volta fredda. Basta avere l’accortezza di rovesciarlo su un piatto non appena uscito dal forno e attendere che la torta scenda da sola.

La chiffon cake è una torta nata alla fine dell’800 in California, denominata chiffon come la celebre e morbidissima seta, che arriva a quella consistenza particolare grazie all’uso di molte uova, alla tecnica di incorporare gli albumi montati a neve e all’uso dell’olio al posto del burro.

In questa versione, l’impasto è arricchito con uvetta e Marsala, mentre la superficie è decorata con il cioccolato fondente e gli zuccherini.

Durata

Tempo di preparazione: 15minuti



Tempo di cottura: 75 minuti



Tempo totale: 90 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

Per la torta:

190 g Farina 00

190 g Zucchero

4 Uova Bio

80 g Olio Di Semi

60 g Marsala

60 g Acqua

5 g Cremor Tartaro

1 bustina Lievito per dolci

1 Limone scorza grattuggiata

2 cucchiai Uvetta

Per Decorare:

50 g Granella di zucchero

100 g Cioccolato fondente

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta fluffosa di Pasqua, cominciate dalle uova e separate i tuorli dagli albumi.

Montate questi ultimi a neve ferma con il cremor tartaro per 4-5 minuti.

In una ciotola grande setacciate insieme la farina, il lievito, lo zucchero e la scorza del limone.

Poi, al centro, versate i tuorli, l’olio, l’acqua e il Marsala ed amalgamate il tutto con un cucchiaio.

Unite infine gli albumi ed incorporateli delicatamente, con un movimento dal basso verso l’alto.

Infarinate leggermente l’uvetta e aggiungetela all’ impasto, mescolando sempre delicatamente.

Versate l’impasto nello stampo e fate cuocere a 150°C per 1 ora e 15 minuti; quindi estraete dal forno e capovolgete.

Attendete fin quando non si sarà staccata e decorate con cioccolato fuso (a bagnomaria o in microonde) e granella di zucchero.