Tom Ellis in Outlander: risponde l’attore di Lucifer

Le riprese della sesta e ultima stagione di Lucifer sono concluse e presto i fan dovranno salutare definitivamente l’affascinante e divertente diavolo Lucifer Morningstar. La fine però non è ancora così immediata. Prima deve debuttare la parte 2 di Lucifer 5, in arrivo su Netflix il 28 maggio 2021. Cosa succederà dopo? Quando rivedremo di nuovo Tom Ellis? Per l’attore ci sarebbe una nuova opportunità.

Non tutti sanno che Tom Ellis infatti è un grande amico di Sam Heughan, conosciuto principalmente per il ruolo di Jamie Fraser nella serie Outlander. I due attori, che hanno studiato insieme alla Royal Scottish Academy, a distanza di anni, hanno deciso di ritrovarsi e avere un tête-à-tête in un’intervista, condotta proprio da Ellis. Dopo aver parlato della carriera di Heughan, decollata proprio con il ruolo di Fraser, i due amici rivelano che sarebbe interessante tornare a lavorare insieme. Lo stesso Sam propone a Tom di unirsi al cast di Outlander.

Tom infatti durante l’intervista chiede a Sam Heughan: “Chi è la tua persona preferita in Outlander?“. Sam risponde: “La mia truccatrice, Wendy Kemp Forbes. C’è una forte concorrenza. C’è un gran numero di persone. Abbiamo un legame davvero forte, specialmente con gli Highlanders originali della prima e seconda stagione. Poi sono morti tutti e sono arrivate nuove persone e formi un legame e poi vengono uccisi tutti. Al momento siamo praticamente solo io e Caitriona Balfe, ma stanno arrivando nuove persone a Fraser’s Ridge. È così divertente. Ogni attore arriva con la propria energia e nuova vita. È così importante avere grandi attori che ti circondano. Siamo molto fortunati. Suzanne Smith fa un ottimo lavoro nel casting. Ti stiamo ancora aspettando, però“.

A quel punto Tom Ellis replica: “Beh, ho quasi finito [le riprese di Lucifer]. Se il Covid ci lascerà mai finire questo lavoro, allora sì“. Heughan propone: “Forse quando avremo entrambi finito i nostri show, potremo lavorare insieme“. E Tom risponde: “Perché non facciamo Outlander: The Musical sul palco?“. E a quel punto Sam si rivela entusiasta: “Grande. Si perfetto. Io non so cantare ma va bene, tu puoi cantare“.

Al momento ovviamente non c’è nulla di definito e non è stato confermato ufficialmente. Sarebbe però bellissimo vedere sul palco Tom Ellis, visto che anche in Lucifer abbiamo scoperto che è anche un bravissimo cantante! Per altri aggiornamenti non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni.

