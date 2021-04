TG BYOBLU24 | 6 aprile 2021 | EDIZIONE 19.00

Alcune notizie del TG di oggi:

Mentre le autorità del farmaco italiane ed europee si continuano ad interrogare sulle possibili correlazioni tra il vaccino Astrazeneca e le trombosi, c’è chi come Facebook promuove una vera propaganda in favore della vaccinazione, che non ammette alcuna critica di sorta. Un modo di fare informazione che potrebbe nascondere un conflitto di interesse.

In Italia il decreto legge che prevede l’obbligo della vaccinazione per personale sanitario è in vigore. E contro di esso scenderanno in piazza del Popolo a Roma, domenica 11, aprile gli infermieri. Abbiamo sentito uno degli organizzatori, l’infermiere Raffaele Varvara.

Operatori mercatali, ristoratori, proprietari di bar e palestre provenienti da tutta la Campania si sono uniti oggi per protestare contro il Governo. Con oltre 1 km di coda i manifestanti alla guida di automobili e tir hanno bloccato la A1 Milano Napoli tra il bivio con la A16 Napoli, Canosa e Caserta Sud in direzione Roma.

Le compagnie aeree sono tra le aziende più colpite dalle restrizioni poste alla libertà di circolazione e tra queste Alitalia è sicuramente in un periodo di forte crisi, con rischi di licenziamenti per i propri dipendenti. In tutto questo l’Unione europea sembra voler mettere il dito nella piaga, perché ha da poco richiesto alla compagnia di rinunciare al 50% degli slot di Linate attualmente sotto il suo controllo. Abbiamo quindi sentito a questo proposito il commento di Daniele Fazari, consulente aeronautico.

UN CANALE TELEVISIVO UNICO NAZIONALE PER I CITTADINI. LA SFIDA, ENTRO IL 10 APRILE. €285.202 of €150.000 raised Youtube ha oscurato il canale di Byoblu. La giustificazione? Le riprese di una manifestazione di piazza di 7 mesi. Per i cittadini, niente diritto di cronaca! Oltre mezzo milione di iscritti costruiti in 14 anni di sacrifici andati in fumo. Duemila interviste a giudici della Corte Costituzionale, politici, economisti, magistrati, avvocati, giornalisti, intellettuali, duecento milioni di visualizzazioni video, tutti i vostri commenti, tutte le vostre condivisioni… tutto andato in fumo!



Abbiamo la possibilità di acquistare un canale nazionale sul digitale terrestre, in una buona numerazione, a un prezzo molto al di sotto del valore di mercato. Servono poco meno di 150 mila euro, e poi Byoblu e DavveroTV entreranno nelle case di tutti gli italiani, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. Bisogna raggiungere questa cifra entro il 10 aprile. Se ci state, se accettate la sfida, fate la vostra donazione ed entriamo, tutti insieme, nella storia, dalla porta principale.