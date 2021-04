Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Sossio Aruta svela un segreto sull’Isola dei famosi

Sossio Aruta è uno dei volti legati ai reality show di Maria De Filippi; dopo una carriera da calciatore dei campionati minori, Sossio ha militato nei reality. Prima a Temptation Island e poi a Uomini e Donne. In questi giorni ha rilasciato un’intervista nella quale parla della sua condizione economica e di un segreto sull’isola dei famosi.

Sossio Aruta è un personaggio che ormai è di casa nelle trasmissioni di Maria De Filippi; abbiamo fatto la sua conoscenza, su scala più ampia, in una delle ultime edizioni di Temptation Island, in compagnia di Ursula Bennardo, sua compagnia.

Ursula e Sossio infatti si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, sotto lo sguardo di Queen Mary che, purtroppo, in questo momento storico non ha potuto coinvolgerli in altri reality.

Al settimanale “Mio” Sossio ha rivelato delle ristrettezze economiche che lui e sua moglie stanno vivendo e che, ovviamente, il fatto di non poter andare in tv l’ha penalizzato molto.

Leggi anche: Grande Fratello Vip: Ursula non riesce a resistere…

In questa intervista l’uomo ha parlato anche del perché è stato scartato all’isola dei famosi.

Sossio Aruta scartato dall’isola dei famosi

Sossio, dopo una carriera da calciatore, come molti suoi colleghi, ha preferito alla carriera da allenatore, quella da showman. Dopo le partecipazioni ai reality di Witty tv, si è classificato terzo al Grande Fratello 4, nel 2020.

Presentatosi al casting della 15esima edizione dell’Isola, Sossio è stato scartato proprio per via di questo suo legame con il reality di cinecittà:

“Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”.

Sossio non demorde, l’Honduras è un suo sogno e potrebbe essere anche un “en plein” dei principali reality show di Mediaset; al momento la moglie, parrucchiera che gestisce diversi saloni in Campania, non ha lavorato molto e questa partecipazione sarebbe stata non solo il compimento di un sogno, ma anche di una necessità economica.

Speriamo che la famiglia Bennardo-Aruta possa trovare presto una serenità sul versante finanziario.