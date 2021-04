spaghetti-alla-carbonara,-la-ricetta-della-tradizione

Ingredienti

350 g spaghetti

4 tuorli freschissimi

150 g guanciale senza cotenna

50 g pecorino

30 g grana

pepe

strutto o olio di oliva

sale

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta degli spaghetti alla carbonara, mescolate i tuorli, poi incorporate grana e pecorino grattugiati .

Tagliate a bastoncini il guanciale e rosolatelo con una piccola noce di strutto o un filo di olio, a fuoco dolce, finché il grasso non si scioglierà e il guanciale non diventerà leggermente croccante.

Lessate gli spaghetti in acqua salata.

Mescolate intanto le uova con 1 mestolo di acqua di cottura: le cuoce appena senza farle coagulare e scioglie il formaggio, rendendo l’insieme cremoso.

Scolate gli spaghetti al dente e saltateli a fuoco acceso per 1 minuto nella padella con il guanciale; spegnete il fuoco e versate le uova. Mescolate finché la pasta non sarà ben mantecata. Servite subito con abbondante pepe macinato al momento.