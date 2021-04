Scontro tra due auto a Dronero: c’è un ferito

I Vigili del Fuoco di Cuneo sono intervenuti attorno alle ore 6 di questa mattina (6 aprile) a Dronero, in viale Sarrea, per soccorrere i conducenti di due veicoli, scontratisi per cause ancora da accertare.

L’incidente è avvenuto all’altezza del bivio per Roccabruna. Secondo le prime indicazioni, i soccorritori sarebbero intervenuti sul posto, estraendo uno dei due conducenti, rimasto incastrato all’interno del veicolo.

Ferito, non ha riportato ferite gravi ed è stato subito sottoposto alle cure dell’emergenza sanitaria. L’intervento è stato ultimato attorno alle ore 7.15.